Σειρά εφόδων πραγματοποιούν σήμερα στη Ρώμη ειδικές δυνάμεις των καραμπινιέρων, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες παρακολουθήσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων των καραμπινιέρων, στο πλαίσιο έρευνας της Εισαγγελίας της Ρώμης για τη λεγόμενη «Squadra Fiore», μια φερόμενη παρακρατική ομάδα που απαρτίζεται από πρώην στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και κατηγορείται για παράνομες παρακολουθήσεις.

Η έρευνα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα όπως η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και η παραβίαση της ιδιωτικότητας. Παράλληλα, επεκτείνεται σε συναφές σκέλος της ίδιας δικογραφίας, όπου εξετάζονται κατηγορίες απάτης και υπεξαίρεσης εις βάρος πρώην στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Corriere, οι έρευνες κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη φερόμενη σύνδεση μεταξύ συμβάσεων της AISI (Ιταλική Υπηρεσία Εσωτερικής Πληροφόρησης και Ασφάλειας) και εταιρείας συμφερόντων Ιταλού επιχειρηματία. Κατά την περίοδο 2022–2024, στην εν λόγω εταιρεία αποδίδεται ότι ανατέθηκαν απευθείας συμβάσεις άνω των 39 εκατ. ευρώ για την προμήθεια συστημάτων παρεμβολών (jammers), λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και υποδομών βιντεοεπιτήρησης.

Ο δεύτερος άξονας εστιάζει σε φερόμενες παράνομες δραστηριότητες κατασκοπείας που αποδίδονται στη «Squadra Fiore». Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται μέλη της ομάδας, ο πρώην υποδιευθυντής της Υπηρεσίας Ασφαλείας Πληροφοριών Τζουζέπε Ντελ Ντέο, ένας χάκερ συνδεόμενος με εταιρεία κατασκοπευτικών υπηρεσιών, καθώς και άγνωστος αριθμός συνεργατών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο Ντελ Ντέο —ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του τον Απρίλιο του 2025— ερευνάται για υπεξαίρεση. Κατά την εκτίμηση των εισαγγελικών αρχών, η υπόθεση αφορά ποσό περίπου 5 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με συμβάσεις των υπηρεσιών πληροφοριών προς «συνδεδεμένη» εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιομετρικών και της αναγνώρισης προσώπου και τελούσε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, υπό τη διαχείριση επίσης ερευνώμενου επιχειρηματία.

Οι έρευνες, που αφορούν γεγονότα από το 2022, στρέφονται συνολικά κατά επτά προσώπων.