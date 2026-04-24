Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Παρασκευή, καθώς οι ανησυχίες για τον πόλεμο με το Ιράν συνεχίζουν να διατηρούν τις αγορές σε επιφυλακή, την ώρα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, εντείνοντας τους φόβους για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Το Μπρεντ ενισχύεται πάνω από 1,25% φτάνοντας τα 105,38 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 1,14% στα 96,96 δολάρια. Η άνοδος σημειώνεται παρά την απόφαση για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος, η οποία συμφωνήθηκε μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας, η κρίση έχει μεταφερθεί στη θάλασσα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να προχωρούν σε κατασχέσεις πλοίων, εντείνοντας τον αποκλεισμό της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ.

Αναλυτές της Κοινοπολιτειακής Τράπεζας της Αυστραλίας εκτιμούν ότι όσο παραμένει κλειστό το πέρασμα, τόσο αυξάνεται το οικονομικό κόστος, ενισχύοντας την πιθανότητα κάποια πλευρά να αναγκαστεί σε υποχώρηση.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι παραμένει ο κίνδυνος σοβαρής στρατιωτικής κλιμάκωσης, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση του δολαρίου.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, χαρακτήρισε την κατάσταση ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία, επισημαίνοντας ότι η παγκόσμια αγορά έχει ήδη χάσει περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ καταγράφονται σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμα εμπορεύματα, καλώντας παράλληλα τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας.