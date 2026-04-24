Μάλλον αποφεύγει τη θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος Τύπου.

Τον Όμηρο, ως γνωστόν, στην Αρχαία Ελλάδα τον διεκδικούσαν επτά πόλεις.

Στο ΠΑΣΟΚ για όποια θέση αδειάζει ακούγεται το όνομα του Κώστα Τσουκαλά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον ήθελε φανατικά ως γραμματέα του κόμματος ωστόσο ποιος θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου, θέση που «απογείωσε» ο Τσουκαλάς;

Ακούστηκε μεταξύ άλλων τις προηγούμενες μέρες πως μπορεί να αναλάβει και τις δυο θέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλλον πάντως ο Τσουκαλάς αποφεύγει τη θέση του γραμματέα και παραμένει εκπρόσωπος.

Δύσκολα για γραμματέας θα προταθεί και ο Θανάσης Γλαβίνας αφού επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση βουλευτή, αλλά μνηστήρες υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης...

Β.Σκ.