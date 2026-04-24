Μάλλον αποφεύγει τη θέση του Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο εκπρόσωπος Τύπου.
Τον Όμηρο, ως γνωστόν, στην Αρχαία Ελλάδα τον διεκδικούσαν επτά πόλεις.
Στο ΠΑΣΟΚ για όποια θέση αδειάζει ακούγεται το όνομα του Κώστα Τσουκαλά.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον ήθελε φανατικά ως γραμματέα του κόμματος ωστόσο ποιος θα αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου, θέση που «απογείωσε» ο Τσουκαλάς;
Ακούστηκε μεταξύ άλλων τις προηγούμενες μέρες πως μπορεί να αναλάβει και τις δυο θέσεις.
Μάλλον πάντως ο Τσουκαλάς αποφεύγει τη θέση του γραμματέα και παραμένει εκπρόσωπος.
Δύσκολα για γραμματέας θα προταθεί και ο Θανάσης Γλαβίνας αφού επιθυμεί να διεκδικήσει τη θέση βουλευτή, αλλά μνηστήρες υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Λευτέρης Καρχιμάκης και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης...
Β.Σκ.