Δεν γίνεται αλλαγή στη χώρα με αντικομμουνισμό, τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Αυτή η αφίσα θα μπορούσε να είναι αφίσα της ΔΑΠ - ΝΔΦΚ. Ο ορισμός της συμπληρωματικής δύναμης», σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Χ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφορικά με την αφίσα της ΠΑΣΠ στον χώρο του Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με σύνθημα «Σπάμε τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού στη σχολή μας», καλώντας τους φοιτητές να ψηφίσουν τη φοιτητική παράταξη του ΠΑΣΟΚ.

«Κρίμα! Δεν είναι αυτή η βάση του ΠΑΣΟΚ στη νεολαία ούτε διαχρονικά ούτε σήμερα πιστεύω. Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε μεγάλο κόμμα και πλειοψηφικό όταν ήταν απέναντι στη δεξιά και τον κύριο εκφραστή της τη ΝΔ. Δεν γίνεται αλλαγή στη χώρα με αντικομμουνισμό», καταλήγει το σχόλιο του κ. Ζαχαριάδη.

