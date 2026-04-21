Τουλάχιστον ως... αντικομμουνιστικό κρεσέντο και κλείσιμο του ματιού στη ΔΑΠ μπορεί να χαρακτηριστεί η αφίσα που κυκλοφόρησε η ΠΑΣΠ ΕΜΠ στο Πολυτεχνείο, ενόψει των φοιτητικών εκλογών στις 13 Μαΐου.

«Σπάμε τις 50 αποχρώσεις του κομμουνισμού στη σχολή μας» αναφέρει χαρακτηριστικά η αφίσα, καλώντας τους φοιτητές να ψηφίσουν την ΠΑΣΠ, χωρίς μισή αναφορά στη ΔΑΠ - έστω για να τηρηθούν οι δήθεν ίσες αποστάσεις.

Η εύλογη απορία που προκύπτει, είναι κατά πόσο η εν λόγω αφίσα έχει πάρει έγκριση από το οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη και σε κάθε περίπτωση, είτε έχει λάβει είτε όχι, κατά πόσο την εκφράζει...

Πληροφοριοδότης της στήλης που μας έστειλε την επίμαχη αφίσα σχολίαζε σκωπτικά πως «πίστευα ότι είναι αφίσα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, αλλά είναι της ΠΑΣΠ. Πόσο ανιστόρητη προσέγγιση, πόσο λάδι βγάζουν τη ΔΑΠ».

Πόσο δίκιο...

Ε.Σ.