Αδιανόητη δήλωση μέλους της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρακολούθησε από την πρώτη σειρά τη συνέντευξη της Λάουρα Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών.

Είχε χειραψία μαζί της, ενώ τα χαμόγελα περίσσεψαν. Προφανώς, όμως, ούτε αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η Ρουμάνα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, μετά μάλιστα και από τις συζητήσεις της με κορυφαίους υπουργούς, όπως οι Πιερρακάκης, Χρυσοχοΐδης και Φλωρίδης, θα έλεγε τόσο μεγάλες και σκληρές για την κυβέρνηση αλήθειες.

Λίγο μετά, από το δικό του πάνελ, ο υπουργός Υγείας απάντησε στην Κοβέσι με «χολερικό» τρόπο: «Ρωτήστε ό,τι θέλετε... Όσο μας επιτρέπει ακόμα η κυρία Κοβέσι, έχουμε ακόμα δημοκρατία»!

Μια δήλωση αδιανόητη, που το Μαξίμου δεν τη μάζεψε ακριβώς επειδή το... βολεύει. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, άλλωστε, απέφυγε να συναντηθεί με την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τη στιγμή που συναντάται και με τον τελευταίο... τουρίστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πληροφορηθήκαμε, πάντως, από υπουργό της κυβέρνησης από πού κινδυνεύει η Δημοκρατία στη χώρα μας. Από την... Κοβέσι! Βάστα Ελλάδα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τ.Τε.