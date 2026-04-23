Με ιδιαίτερα καθαρό και δηκτικό τρόπο απάντησε στην επιχειρηματολογία της κυβερνητικής πλειοψηφίας πως οι παρεμβάσεις βουλευτών για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν... μέρος της δουλειάς του βουλευτή για τους πολίτες της περιφέρειάς του η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

«Νομίζω ότι όλος αυτός ο θόρυβος αποτελεί μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού της συζήτησης από την ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης δεν είναι ούτε η ανανέωση της θητείας των εντεταλμένων εισαγγελέων που δουλεύουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε τι πιστεύει η Κοβέσι. Η ουσία είναι τι συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τι ευθύνη έχει ο καθένας. Σας θυμίζω τι είπα τον Οκτώβριο, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και πελατικού κράτους. Πιστεύω βαθιά ότι οι πολίτες στην Ελλάδα βλέπουν πίσω από το νέφος αποπροσανατισλιμού που επιχειρείται. Για εμένα και τους συναδέλφους μου ως εισαγγελείς, η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, η απάτη, η αθέμιτη επιρροή αποτελούν εγκλήματα. Ορίζονται ως εγκλήματα στο ελληνικό δίκαιο, ορίζονται ως εγκλήματα και στα δίκαια σχεδόν όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Επομένως, κανένας, μα κανένας στον κόσμο δεν θα μπορέσει να με πείσει πως αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της δουλειάς (part of job description) ενός πολιτικού στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε πολιτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν θα με πείσει για κάτι τέτοιο».

