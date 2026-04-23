Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Μάκης Βορίδης τα όσα είπε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος για τις σχέσεις βουλευτών - πολιτών.

Ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά fm και τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη, σημείωσε σκωπτικά πως «καλό είναι να μη γίνεται κριτική αφ' υψηλού», υπενθυμίζοντας πως ο κ. Σκέρτσος αποτελεί προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού, του οποίου η κυβέρνηση βασίζεται στην εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι. Ακούω τα αιτήματα των πολιτών, και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Πρόσθεσε πως «το ζήτημα βρίσκεται στον χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ' υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Η «μπηχτή» Βορίδη κατά του Άκη Σκέρτσου σημειώνεται πως δεν ήταν η πρώτη, καθώς πριν από δύο ημέρες ο βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου είχε δηλώσει πως ο υπουργός Επικρατείας δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα και δεν κατανοεί τον δεσμό πολίτη - βουλευτή.

Ε.Σ.