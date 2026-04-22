Περιορισμένη ως προς την πραγματική της επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αποδεικνύεται, σε όρους καθημερινής αποτίμησης, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση και η οποία προγραμματίζεται να καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, παρά το γεγονός ότι το συνολικό κόστος του μέτρου αγγίζει τα 240 εκατ. ευρώ και στα «χαρτιά» αφορά περίπου 975.000 οικογένειες.

Σε απόλυτα μεγέθη, η παρέμβαση φαίνεται σημαντική, καθώς μια οικογένεια με δύο παιδιά λαμβάνει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, με τέσσερα 600 ευρώ και με πέντε παιδιά 750 ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται αισθητά όταν τα ποσά αυτά μεταφράζονται σε ημερήσια βάση. Η βασική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί αντιστοιχεί σε περίπου 0,41 ευρώ την ημέρα, εφόσον επιμεριστεί σε διάστημα ενός έτους.

Με βάση αυτή τη μετατροπή, μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 0,41 ευρώ ημερησίως συνολικά. Αν πρόκειται για τριμελές νοικοκυριό, το ποσό ανά άτομο περιορίζεται περίπου στα 0,14 ευρώ την ημέρα, δηλαδή λιγότερο από 5 ευρώ τον μήνα ανά μέλος. Στην περίπτωση οικογένειας με δύο παιδιά, το συνολικό ποσό των 300 ευρώ μεταφράζεται σε περίπου 0,82 ευρώ την ημέρα. Για ένα τετραμελές νοικοκυριό, η αναλογία πέφτει κοντά στα 0,20 ευρώ ανά άτομο ημερησίως, ή περίπου 6 ευρώ τον μήνα ανά μέλος.

Ακόμη και στις μεγαλύτερες οικογένειες, όπου τα συνολικά ποσά είναι υψηλότερα, η ημερήσια ενίσχυση παραμένει χαμηλή. Για παράδειγμα, οικογένεια με τρία παιδιά λαμβάνει 450 ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 1,23 ευρώ την ημέρα. Αν τα μέλη είναι πέντε, τότε η ενίσχυση ανά άτομο περιορίζεται στα 0,25 ευρώ ημερησίως, δηλαδή περίπου 7,5 ευρώ τον μήνα. Σε οικογένεια με τέσσερα παιδιά (έξι μέλη), τα 600 ευρώ ισοδυναμούν με 1,64 ευρώ ημερησίως συνολικά ή περίπου 0,27 ευρώ ανά άτομο, δηλαδή κοντά στα 8 ευρώ τον μήνα.

Στις περιπτώσεις πολύτεκνων οικογενειών με πέντε παιδιά, όπου το ποσό φτάνει τα 750 ευρώ, η ημερήσια αναλογία διαμορφώνεται περίπου στα 2,05 ευρώ συνολικά. Για ένα επταμελές νοικοκυριό, το ποσό ανά άτομο διαμορφώνεται κοντά στα 0,29 ευρώ την ημέρα, δηλαδή περίπου 8,5 έως 9 ευρώ τον μήνα. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η συνολική ενίσχυση φαίνεται υψηλή, το πραγματικό όφελος σε καθημερινό επίπεδο παραμένει περιορισμένο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εικόνα αυτή γίνεται ακόμη πιο σαφής αν συγκριθεί με βασικές δαπάνες. Για παράδειγμα, ένα ποσό της τάξης των 0,20 έως 0,30 ευρώ ημερησίως ανά άτομο αντιστοιχεί σε λιγότερο από το κόστος ενός καφέ ή σε λιγότερο από όσο κοστίζει μισό κιλό ψωμί.