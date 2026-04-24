Η Χαριλάου Τρικούπη θέλει άραγε κατάργηση της Συμφωνίας;

Έκανε σε πολλούς εντύπωση ο τρόπος αντίδρασης στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη και ορισμένων μέσων ενημέρωσης στη δήλωση του Χάρη Δούκα υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Άραγε το ΠΑΣΟΚ έχει άλλη θέση; Ζητάει την κατάργησή της, την επαναδιαπραγμάτευσή της;

Να θυμίσουμε πως η αείμνηστος Φώφη Γεννηματά είχε εγκλωβίσει το τότε Κίνημα Αλλαγής σε μια σκληρή θέση, παρότι η πλειοψηφία της τότε ηγετικής ομάδας –π.χ. Γιώργος Παπανδρέου, Σταύρος Θεοδωράκης, Θανάσης Θεοχαρόπουλος– ήταν υπέρ.

Ο δε Νίκος Ανδρουλάκης, ως ευρωβουλευτής, αν δεν μας απατά η μνήμη μας, δεν είχε διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ευρωομάδας των σοσιαλιστών, που ήταν υπέρ της συμφωνίας.

Συνεπώς, γιατί εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα ως πρόβλημα;

Το αυτονόητο είπε ο Δήμαρχος.

Β.Σκ.