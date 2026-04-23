«Η Εισαγγελία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό, θέλει διαφάνεια. Θέλει ένα άλλο τρόπο και ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης», ανέφερε ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι στη σχετική συζήτηση του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας μίλησε στη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου.

«Πρέπει να σπάσουμε τον πελατειασμό όσο σκληρό κι αν είναι» σημείωσε ο κ. Δούκας. Απέκλεισε κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, λέγοντας: «Πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση. Είπαμε ένα μεγάλο όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Φανταστείτε να μην το είχαμε κάνει αυτό. Είναι απόφαση συνεδρίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηρηθεί».

Για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Για μένα το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό. Ενώ εμφανίζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και σημεία και είναι συνεκτικό, πολλές φορές μοιάζει να μην είναι αρκετά τολμηρό. Να βρούμε, να επιλέξουμε εμβληματικές δράσεις. Και να αποδείξουμε ότι αυτές είναι απολύτως ρεαλιστικές και δεν έχουν να φοβόμαστε τίποτα».

Σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για την Κεντροαριστερά, σημείωσε: «Έχουν ένα βασικό πρόταγμα: το πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις με πολύ μεγάλα μέτωπα για να χτυπήσουν τη δεξιά και την ακροδεξιά της Δύσης και να πετύχουν πολύ μεγάλες νίκες. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νο1 προορισμός της Ελλάδας η Αθήνα, με πάνω από 8 εκατ. τουρίστες

Για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Είμαστε ήδη ο νούμερο ένα προορισμός στην Ελλάδα, με πάνω από 8 εκατομμύρια τουρίστες. Σκεφτείτε μια πόλη 750.000 κατοίκων, δέχεται 8 εκατομμύρια τουρίστες. Το κρίσιμο είναι το ποιοτικό. Τι σημαίνει αυτό; Να μην γίνουμε Βαρκελώνη. Πήγα δηλαδή πρόσφατα στη Βαρκελώνη, στο κέντρο της δεν βλέπεις κατοίκους, είναι μόνο τουρίστες».

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τόνισε: «Πρέπει να ελέγξουμε τη βραχυχρόνια, το κάναμε πρώτοι με τη μελέτη φέτος της ικανότητας που υποδείξαμε στην κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να νομοθετήσουμε, δεν έχει βγει το προεδρικό διάταγμα, όμως το έκανε η κυβέρνηση και παγώσαμε τη βραχυχρόνια σε τρεις κοινότητες, στις πιο υπερκορεσμένες». Εκτίμησε δε ότι θα χρειαστεί και σε 2-3 άλλες γειτονιές να «παγώσει» η βραχυχρόνια μίσθωση.

Στάθηκε δε στη δημιουργία ενός δημοτικού γραφείου για την Πλάκα, όπου και όπως είπε είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, για την υποδοχή καταγγελιών. «Μπαίνουμε και εμείς με τις υπηρεσίες μας και ελέγχουμε και σφραγίζουμε» διευκρίνισε.

Κατά 30% μειωμένος ο προϋπολογισμός του Δήμου σε σχέση με τρία χρόνια πριν

Για τα έσοδα του Δήμου ανέφερε: «Ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια. Αν δείτε τον προϋπολογισμό σε άλλες πόλεις, μητροπόλεις, πρωτεύουσες της Ευρώπης, θα καταλάβετε ότι είναι επί 10 το ελάχιστο. Το 2,7% του κρατικού προϋπολογισμού συνολικά στη χώρα μας πηγαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην Ιταλία πάει 28%, στην Ισπανία 25%, στη Γαλλία 30%. Άρα προσπαθούμε με πολύ μικρά νούμερα και τρομακτικούς περιορισμούς να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλες επιδράσεις. Σε σχέση με τρία χρόνια πριν, ο προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας είναι κατά 30% μειωμένος».

Κληθείς να κάνει έναν μικρό απολογισμό της έως τώρα θητείας του μίλησε για ένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης, με σημαντικές δομικές αλλαγές. «Για παράδειγμα, φτιάξαμε μια νέα γενική κοινωνική διεύθυνση. Στηρίζουμε πάρα πολύ και το κομμάτι των γυναικών που συμμετέχουν και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό αντιδημάρχων γυναίκες, αλλά και γυναίκες σε πάρα πολύ κρίσιμα πόστα» είπε.

Για την ανάπλαση στο Βοτανικό επισήμανε: «Είναι το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή από πλευράς οικονομικής. Το λέω “η ανάπλαση των φτωχών” γιατί δεν είναι όπως το Ελληνικό, ένα ατελείωτο real estate, αλλά είναι χωματερή. Η “πίσω αυλή της Αθήνας”, που δεν άγγιζε κανείς. Πολλά σχέδια, 18 και πλέον χρόνια ιστορία. Και όμως εκεί είναι μια κοσμογονία έργων. Έχουν φύγει τα σκουπίδια, φτιάχνεται χώρος πρασίνου, φτιάχνουν τα γήπεδα».

Γνωστοποίησε ότι πρόκειται για μια Ανάπλαση που θα είναι έτοιμη το 2027, μαζί με το ποδοσφαιρικό γήπεδο και τις άλλες υποδομές. Και θα αποτελέσει, όπως είπε, «καταλύτη» για τη συνολική ανάπλαση της περιοχής του Ελαιώνα.

Για το Μετρό παρατήρησε: «Η γραμμή 4 είναι μια γραμμή πάρα πολύ κρίσιμη και σημαντική. Ξέραμε ότι θα είναι έτοιμο το '28, μετά μας είπαν το '29. Τώρα λένε ΄32, μπορεί και '34. Δεν ξέρω, μακάρι να έρθει το '28. Θα μας πει κάποιος πότε θα είναι έτοιμο;».