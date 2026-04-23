«Πρέπει να σπάσουμε τον πελατειασμό όσο σκληρό κι αν είναι» σημείωσε ο κ. Δούκας. Απέκλεισε κάθε σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, λέγοντας: «Πήραμε μια πολύ σημαντική απόφαση. Είπαμε ένα μεγάλο όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ. Φανταστείτε να μην το είχαμε κάνει αυτό. Είναι απόφαση συνεδρίου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τηρηθεί».

«Η Εισαγγελία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό, θέλει διαφάνεια. Θέλει ένα άλλο τρόπο και ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης», ανέφερε ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας κληθείς να σχολιάσει τα λεγόμενα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Laura Kövesi στη σχετική συζήτηση του 11oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στους Δελφούς 22- 25 Απριλίου.

Ο Δήμαρχος της Αθήνας μίλησε στη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια του ALPHA TV Μαρία Νικόλτσιου.

Για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Για μένα το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό. Ενώ εμφανίζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και σημεία και είναι συνεκτικό, πολλές φορές μοιάζει να μην είναι αρκετά τολμηρό. Να βρούμε, να επιλέξουμε εμβληματικές δράσεις. Και να αποδείξουμε ότι αυτές είναι απολύτως ρεαλιστικές και δεν έχουν να φοβόμαστε τίποτα».

Σε ό,τι αφορά στις συζητήσεις για την Κεντροαριστερά, σημείωσε: «Έχουν ένα βασικό πρόταγμα: το πώς θα μπορέσουμε να ενώσουμε δυνάμεις με πολύ μεγάλα μέτωπα για να χτυπήσουν τη δεξιά και την ακροδεξιά της Δύσης και να πετύχουν πολύ μεγάλες νίκες. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Αν δεν είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με όσους πιστεύουν στην προοδευτική διακυβέρνηση».

Για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα, ο κ. Δούκας ανέφερε: «Είμαστε ήδη ο νούμερο ένα προορισμός στην Ελλάδα, με πάνω από 8 εκατομμύρια τουρίστες. Σκεφτείτε μια πόλη 750.000 κατοίκων, δέχεται 8 εκατομμύρια τουρίστες. Το κρίσιμο είναι το ποιοτικό. Τι σημαίνει αυτό; Να μην γίνουμε Βαρκελώνη. Πήγα δηλαδή πρόσφατα στη Βαρκελώνη, στο κέντρο της δεν βλέπεις κατοίκους, είναι μόνο τουρίστες».

Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τόνισε: «Πρέπει να ελέγξουμε τη βραχυχρόνια, το κάναμε πρώτοι με τη μελέτη φέτος της ικανότητας που υποδείξαμε στην κυβέρνηση. Δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να νομοθετήσουμε, δεν έχει βγει το προεδρικό διάταγμα, όμως το έκανε η κυβέρνηση και παγώσαμε τη βραχυχρόνια σε τρεις κοινότητες, στις πιο υπερκορεσμένες». Εκτίμησε δε ότι θα χρειαστεί και σε 2-3 άλλες γειτονιές να «παγώσει» η βραχυχρόνια μίσθωση.

Στάθηκε δε στη δημιουργία ενός δημοτικού γραφείου για την Πλάκα, όπου και όπως είπε είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, για την υποδοχή καταγγελιών. «Μπαίνουμε και εμείς με τις υπηρεσίες μας και ελέγχουμε και σφραγίζουμε» διευκρίνισε.