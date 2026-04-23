Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα της ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαπραγματεύεται την αποστολή ελληνικών μαχητικών Mirage 2000 στην Ουκρανία με αντάλλαγμα την αγορά Rafale από την Ελλάδα με προνομιακούς όρους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν διαπραγματεύεται στην Ελλάδα τη μεταφορά ελληνικών μαχητικών Mirage στην Ουκρανία. Το σχέδιο αφορά περίπου 40 αεροσκάφη, τα οποία θα ανταλλαγούν με Rafale, ενώ η υλοποίησή του εξαρτάται από το κόστος και τους χρόνους παραγωγής της Dassault.

Ο πυρήνας της συμφωνίας

Σύμφωνα με τη «Le Parisien Matin», η πρόταση προβλέπει ότι η Γαλλία θα αγοράσει όλα τα ελληνικά Mirage 2000 και θα τα κατευθύνει προς την Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα αποκτήσει σύγχρονα Rafale με ευνοϊκούς όρους. Έτσι, η Αθήνα θα ανανεώσει την αεροπορία της στο πλαίσιο του «Agenda 2030», αποσύροντας παλαιότερα και ακριβότερα στη συντήρηση αεροσκάφη.

Ο στόλος περιλαμβάνει:

24 Mirage 2000-5 Mk II (υψηλών δυνατοτήτων αναχαίτισης)

17–19 παλαιότερα EGM/BGM (πιθανή χρήση για ανταλλακτικά)

Η επιτυχία εξαρτάται κυρίως από το πόσο γρήγορα μπορούν να παραδοθούν τα Rafale, καθώς η παραγωγή της Dassault είναι ήδη επιβαρυμένη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζήτημα ασφάλειας για την Ελλάδα

Παρότι τεχνικά το σχέδιο είναι ώριμο, πολιτικά είναι ευαίσθητο. Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα δημιουργηθεί κενό άμυνας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Ωστόσο, η λήξη της τεχνικής υποστήριξης των Mirage έως το 2027 καθιστά τη μεταφορά μια πρακτική λύση.

Η Γαλλία παρουσιάζει τη συμφωνία ως μέρος ευρωπαϊκής συνεργασίας, επιδιώκοντας κοινή διαχείριση στόλων και ενίσχυση της Ουκρανίας με εξοπλισμό συμβατό με την εκπαίδευση των πιλότων της.

Επιπτώσεις στον πόλεμο

Η ενδεχόμενη αποστολή 40 μαχητικών θα ενίσχυε σημαντικά την ουκρανική αεροπορία, προσφέροντας δυνατότητες χρήσης πυραύλων Scalp και αποτελεσματικής αεράμυνας. Η Γαλλία έχει δεσμευτεί να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από οικονομικές λεπτομέρειες και εγγυήσεις προς την Ελλάδα ώστε να μην υπάρξει επιχειρησιακό κενό. Εξετάζεται επίσης η παροχή επιπλέον οπλισμού για άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η συμφωνία δεν είναι απλώς μια πώληση όπλων, αλλά ένα παράδειγμα νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής: ανακύκλωση στρατιωτικού εξοπλισμού μεταξύ συμμάχων. Η Γαλλία ενισχύει τον ρόλο της στην ευρωπαϊκή άμυνα, ενώ δημιουργείται ένα μοντέλο όπου παλαιότερα συστήματα ενός κράτους αξιοποιούνται επιχειρησιακά από ένα άλλο.

Διαψεύδει η κυβέρνηση

Εντούτοις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ρωτήθηκε για το δημοσίευμα της Le Parisien και απάντησε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι τα Mirage είναι καθαρά επιχειρησιακά.