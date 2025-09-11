Games
Rafale στην Πολωνία στέλνει ο Μακρόν: «Δεν θα ενδώσουμε στον εκφοβισμό της Ρωσίας»

Rafale στην Πολωνία στέλνει ο Μακρόν: «Δεν θα ενδώσουμε στον εκφοβισμό της Ρωσίας»
Το μήνυμα Μακρόν για την πρόκληση της Ρωσίας στην Πολωνία.

Μαχητικά Rafale στην Πολωνία στέλνει ο Μακρόν. Σε ένα σύντομο και περιεκτικό μήνυμά του σημείωσε ότι στέλνει 3 Rafale για να συμβάλλει στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ. Όπως συμπληρώνει «η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».

Η δήλωση Μακρόν: «Μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία, αποφάσισα να αναπτύξω τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale για να συμβάλλω στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και της Ανατολικής Πλευράς του ΝΑΤΟ μαζί με τους Συμμάχους μας.

Αυτή τη δέσμευση ανέλαβα χθες ενώπιον του Πολωνού πρωθυπουργό.

Έχω επίσης συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και με τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ο οποίος επίσης ασχολείται με την άμυνα της Ανατολικής Πλευράς.

Η ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Δεν θα ενδώσουμε στον αυξανόμενο εκφοβισμό της Ρωσίας».

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος της Γαλλίας χαρακτήρισε την εισβολή των ρωσικών drones «απαράδεκτη». Ο Μακρόν κάλεσε τη Ρωσία να σταματήσει την αλόγιστη κλιμάκωση και εξέφρασε στον πολωνικό λαό και την κυβέρνησή του την πλήρη αλληλεγγύη της Γαλλίας. Αφού γνωστοποίησε πως θα μιλήσει με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε για το περιστατικό, ο Μακρόν κατέληξε: «Δεν θα συμβιβαστούμε με την ασφάλεια των Συμμάχων».

Στρατιωτική βάση στη Πολωνία στόχευαν τα Ρωσικά drones

Οι τελευταίες πάντως εκτιμήσεις από τα διεθνή μέσα έκαναν λόγο ότι η Ρωσία στόχευε μια βάση του ΝΑΤΟ, η οποία μάλιστα είναι μεγάλης σημασίας για τη Συμμαχία, καθώς από εκεί παραδίδονται στρατιωτικά εφόδια στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με όσα δήλωσε ο αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στη Welt, τρία drones καταρρίφθηκαν από ολλανδικά μαχητικά F-35, ενώ δύο άλλα συνετρίβησαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. «Με τα έως τώρα δεδομένα, θεωρούμε ότι τα drones εισήλθαν εσκεμμένα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», υποστήριξε.

Τουλάχιστον 19 ρωσικά drones παραβίασαν επίσης τον πολωνικό εναέριο χώρο το βράδυ της Τετάρτης, όπως επιβεβαίωσε η Βαρσοβία. Από αυτά, τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν. Σε απάντηση, η Πολωνική Αρχή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (PAZP) επέβαλε περιορισμούς στις πτήσεις στα ανατολικά σύνορα έως τις αρχές Δεκεμβρίου, για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Αναφορές Ουκρανών στρατιωτικών μπλόγκερ υποστηρίζουν επίσης ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν εξοπλισμένα με πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων.

Συνήθως, τα ρωσικά μοντέλα Gerbera διαθέτουν μόνο μία δεξαμενή στο πίσω μέρος. Τα drones που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν πάνω από την Πολωνία, ωστόσο, διέθεταν δεύτερη δεξαμενή στο εμπρόσθιο τμήμα, κάτι που θα τους επέτρεπε εμβέλεια άνω των 700 χιλιομέτρων, όπως μετέδωσε το n-tv.

