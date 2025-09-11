Games
Welt: Τα ρωσικά drones στόχευαν κρίσιμη βάση στην Πολωνία, εκτιμά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ

Welt: Τα ρωσικά drones στόχευαν κρίσιμη βάση στην Πολωνία, εκτιμά αξιωματούχος του ΝΑΤΟ
Οι τελευταίες αναφορές θέλουν ρωσικά drones - με αυξημένη εμβέλεια - να παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο, κατευθυνόμενα προς κρίσιμη βάση του ΝΑΤΟ.

Νέες εκτιμήσεις για την εισβολή των ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο φέρνει στη δημοσιότητα η Die Welt, επικαλούμενη υψηλόβαθμο αξιωματούχο του ΝΑΤΟ.

Με βάση τις προκαταρκτικές έρευνες, η Welt υποστηρίζει πως συνολικά πέντε drones ακολουθούσαν απευθείας πορεία προς μια βάση του ΝΑΤΟ - η οποία μάλιστα είναι μεγάλης σημασίας για τη Συμμαχία, καθώς από εκεί παραδίδονται στρατιωτικά εφόδια στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με όσα δήλωσε ο αξιωματούχος στη Welt, τρία drones καταρρίφθηκαν από ολλανδικά μαχητικά F-35, ενώ δύο άλλα συνετρίβησαν για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. «Με τα έως τώρα δεδομένα, θεωρούμε ότι τα drones εισήλθαν εσκεμμένα στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ», υποστήριξε.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 19 ρωσικά drones παραβίασαν επίσης τον πολωνικό εναέριο χώρο το βράδυ της Τετάρτης, όπως επιβεβαίωσε η Βαρσοβία. Από αυτά, τουλάχιστον τρία αναχαιτίστηκαν. Σε απάντηση, η Πολωνική Αρχή Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (PAZP) επέβαλε περιορισμούς στις πτήσεις στα ανατολικά σύνορα έως τις αρχές Δεκεμβρίου, για λόγους εθνικής ασφάλειας.

AP25253462430632_62945.jpg

Αναφορές Ουκρανών στρατιωτικών μπλόγκερ υποστηρίζουν επίσης ότι τα drones που καταρρίφθηκαν ήταν εξοπλισμένα με πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων.

Συνήθως, τα ρωσικά μοντέλα Gerbera διαθέτουν μόνο μία δεξαμενή στο πίσω μέρος. Τα drones που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν πάνω από την Πολωνία, ωστόσο, διέθεταν δεύτερη δεξαμενή στο εμπρόσθιο τμήμα, κάτι που θα τους επέτρεπε εμβέλεια άνω των 700 χιλιομέτρων, όπως μετέδωσε το n-tv.

Αξίζει να σημειωθεί πως για τον Γερμανό καγκελάριο είναι σαφές ότι δεν επρόκειτο για «ατύχημα». Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο δήλωσε πως «ο ισχυρισμός της ρωσικής κυβέρνησης ότι αυτό ήταν τυχαίο ή ακούσιο δεν είναι αξιόπιστος». Ο Φρίντριχ Μερτς μίλησε, παράλληλα, για «μια νέα ποιότητα επιθέσεων που βλέπουμε από τη Ρωσία», αλλά και για «σοβαρή απειλή για την ειρήνη σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Το σύστημα αεράμυνας του ΝΑΤΟ αντέδρασε, αλλά «όχι τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε», πρόσθεσε. Αυτό θα οδηγήσει σε εντατικές συζητήσεις τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσο και της ΕΕ.

