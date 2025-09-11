Πολωνία: Ανακοίνωσε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών συνόρων

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου.

Η Πολωνία εισήγαγε περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία κατά μήκος των ανατολικών της συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, εν μέσω αυξημένων εντάσεων μία ημέρα μετά την είσοδο μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, μεταδίδει το Reuters.

«Ύστερα από αίτημα της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων….θα εφαρμοστούν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα της Πολωνίας υπό τη μορφή απαγορευμένης ζώνης EP R129», ανέφερε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (PAZP) σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά χθες.

Οι περιορισμοί τέθηκαν σε ισχύ στη 01.00 (ώρα Ελλάδας) σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι περιορισμοί «εφαρμόστηκαν για να διασφαλιστεί η εθνική ασφάλεια», ανέφερε η PAZP.

Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή, η εναέρια κυκλοφορία θα απαγορευθεί, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, για τα πολιτικά αεροσκάφη κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία και την Ουκρανία.

«Από τη δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή του ηλίου υπάρχει πλήρης απαγόρευση πτήσεων, με εξαίρεση τα στρατιωτικά αεροσκάφη... Στη ζώνη EP R129, υπάρχει 24ωρη απαγόρευση πτήσεων σε πολιτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε η υπηρεσία.

Η Πολωνία κατέρριψε χθες Τετάρτη ύποπτα ρωσικά drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της, με την υποστήριξη αεροσκαφών της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ - ήταν η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία που μέλος της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας εμπλέκεται σε επεισόδιο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι τα drones της πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για την επίθεση σε στόχους στην Πολωνία.

Χθες, ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση» και προειδοποίησε πως το σενάριο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης «είναι πιο κοντά από ποτέ μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». «Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια», πρόσθεσε, ζητώντας και επικαλέστηκα το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, ζητώντας μια επίσημη διαβούλευση εντός της Συμμαχίας.

Θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ

Ύστερα από αίτημα της Πολωνίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να ασχοληθεί με την παραβίαση από τη Ρωσία του πολωνικού εναέριου χώρου, δήλωσε σήμερα το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της.

Με πληροφορίες από Reuters, RTE