Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Η ελευθερία του Τύπου στο ναδίρ των τελευταίων 50 ετών

Η ελευθερία του Τύπου στο ναδίρ των τελευταίων 50 ετών Φωτογραφία: Ted Shaffrey/AP
Η ελευθερία του Τύπου επιδεινώθηκε σε 43 χώρες μοιρασμένες σε όλες της ηπείρους, ανάμεσά τους 15 στην Αφρική και 15 στην Ευρώπη.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών βρίσκεται η ελευθερία του Τύπου, που έχει επιδεινωθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία πέντε χρόνια, σε διεθνή κλίμακα, σύμφωνα με έκθεση αναφοράς για τη δημοκρατία που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.

«Η τρέχουσα κατάσταση της δημοκρατίας είναι ανησυχητική», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κέβιν Κάσας-Σαμόρα, γενικός γραμματέας του ινστιτούτου International IDEA, με έδρα τη Στοκχόλμη.

Η μια και πλέον στις δυο χώρες στον κόσμο (το 54%) κατέγραψε μεταξύ του 2019 και του 2024 πτώση σε έναν από τους πέντε δείκτες-κλειδιά που ορίζουν τη δημοκρατία, σύμφωνα με την έκθεση.

«Το πιο σημαντικό εύρημα της έκθεσής μας πιθανόν είναι η πολύ σοβαρή επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου στον κόσμο», συνέχισε ο κ. Κάσας-Σαμόρα.

Μεταξύ του 2019 και του 2024 γνώρισε τη «μεγαλύτερη πτώση της κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 χρόνων», εξήγησε.

«Δεν είχαμε παρατηρήσει ποτέ τόσο σοβαρή επιδείνωση δείκτη-κλειδιού για την υγεία της δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Η ελευθερία του Τύπου επιδεινώθηκε σε 43 χώρες μοιρασμένες σε όλες της ηπείρους, ανάμεσά τους 15 στην Αφρική και 15 στην Ευρώπη.

«Δημιουργείται τοξικό μείγμα, που εμπλέκει από τη μια επεμβάσεις με βαρύ χέρι από πλευράς κυβερνήσεων, ορισμένες από τις οποίες είναι κληρονομιά της πανδημίας» του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με τον κ. Κάσας-Σαμόρα.

Από την άλλη «υπάρχει ο πολύ αρνητικός αντίκτυπος της παραπληροφόρησης, ένα μέρος της οποίας είναι αληθινή παραπληροφόρηση κι άλλο ένα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα από κυβερνήσεις για τον περιορισμό της ελευθεροτυπίας», πρόσθεσε.

Η IDEA λέει πως ανησυχεί ακόμη για το παγκόσμιο φαινόμενο της συγκέντρωσης των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης καθώς και την «εξαφάνιση σε πολλές χώρες τοπικών μέσων ενημέρωσης, που διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του δημοκρατικού διαλόγου», παρατήρηση ο κ. Κάσας-Σαμόρα.

Το Αφγανιστάν, η Μπουρκίνα Φάσο και η Μιανμάρ, χώρες που βρίσκονταν ήδη στον πάτο της κατάταξης, κατέγραψαν τις πιο μεγάλες υποχωρήσεις στο κεφάλαιο αυτό.

Η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση ωστόσο καταγράφτηκε στη Νότια Κορέα, σύμφωνα με την έκθεση, που κάνει λόγο περί «πολλαπλασιασμού των μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμιση από κυβερνήσεις και πολιτικούς συμμάχους τους εναντίον κυβερνήσεων και των αστυνομικών ερευνών σε σπίτια δημοσιογράφων».

Η τρέχουσα έκθεση δεν συμπεριλαμβάνει τις πρώτες συνέπειες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο· όμως «ορισμένα από τα πράγματα που είδαμε κατά τη διάρκεια των εκλογών στα τέλη της περασμένης χρονιάς και κατά τους πρώτους μήνες του 2025» ήδη «ήταν αρκετά ανησυχητικά», κατά την άποψη του κ. Κάσας-Σαμόρα.

Καθώς «ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ τείνει να εξαπλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, αυτό δεν προμηνύεται τίποτε καλό για τη δημοκρατία στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Η «λεπτομέρεια» που λησμόνησε η «Ομάδα Αλήθειας»

Η «λεπτομέρεια» που λησμόνησε η «Ομάδα Αλήθειας»

Ο Πληροφοριοδότης
Δέκα διεθνείς οργανώσεις καλούν τον Κ. Μητσοτάκη να αναλάβει δράση για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Δέκα διεθνείς οργανώσεις καλούν τον Κ. Μητσοτάκη να αναλάβει δράση για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Πολιτική
Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου 2025 στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα (25/5)

Γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου 2025 στα γραφεία του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα (25/5)

Ελλάδα
ΣΥΡΙΖΑ: Με υπογραφή ΝΔ η κατρακύλα της Ελλάδας στο επίπεδο της ελευθερίας του Τύπου

ΣΥΡΙΖΑ: Με υπογραφή ΝΔ η κατρακύλα της Ελλάδας στο επίπεδο της ελευθερίας του Τύπου

Πολιτική

NETWORK

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr