Η «λεπτομέρεια» που λησμόνησε η «Ομάδα Αλήθειας»

Η διαφορετική ανάγνωση της έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την «Ομάδα Αλήθειας» η οποία δεν προκαλεί και ιδιαίτερη... εντύπωση.

Μια, αν μη τι άλλο, διαφορετική ανάγνωση της έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε με ανάρτησή της η «Ομάδα Αλήθειας».

Σύμφωνα με τους ιθύνοντές της, μετά από ενδελεχή μελέτη της ετήσιας έκθεσης, προκύπτει το συμπέρασμα πως «η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν λογοκρίνει τα ΜΜΕ».

Συγκεκριμένα, η «Ομάδα Αλήθειας» αναφέρει πως: «Η ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του State Department αναφέρεται, μεταξύ άλλων, και στην κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία της έκφρασης στην Ελλάδα το 2024.

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση του State Department γίνεται θετική αναφορά στο ότι «οι εθνικοί πάροχοι υπηρεσιών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μέσων έπρεπε να εγγραφούν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» και στο ότι «η κυβέρνηση διατηρούσε επίσης μητρώο διαπιστευμένων τοπικών ιστοσελίδων που ήταν υποχρεωμένες να εμφανίζουν την πιστοποίησή τους στην αρχική τους σελίδα», ενώ «ένα παρόμοιο ηλεκτρονικό μητρώο υπήρχε για τον περιφερειακό και τοπικό Τύπο».

Επιπλέον, ως θετική ενέργεια χαρακτηρίζεται επίσης και η υιοθέτηση από τη χώρα, τον Μάρτιο του 2024, της Οδηγίας για την Ελευθερία των ΜΜΕ «με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της συντακτικής ανεξαρτησίας».

{https://x.com/omadaalithias/status/1958102124996219228}

Ίσως, πάνω στον ενθουσιασμό της ελευθεροτυπίας κατά την ανάγνωση της έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, να παραγνωρίστηκαν διάφορα αποσπάσματά της – διόλου κολακευτικά για την κυβέρνηση και τη χώρα.

Όπως π.χ. ότι υπήρχαν αναφορές πως δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση ή τη δημοσιοποίηση σκανδάλων. Παρά την τυπική απουσία λογοκρισίας από κρατικούς φορείς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογραφικές ενώσεις σημειώνουν ότι οι μεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις συχνά αποφεύγουν τη δημοσίευση δυσάρεστων θεμάτων. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε φόβο απώλειας θέσεων εργασίας, σε κίνδυνο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, αλλά και στην αυξημένη ευαλωτότητα απέναντι σε αγωγές δυσφήμησης, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται ως εργαλείο εκφοβισμού.

Και σίγουρα, πάνω στον ενθουσιασμό, οι ιθύνοντες της «Ομάδας Αλήθειας» «ξέχασαν» την ειδική αναφορά στον πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, και τις αγωγές του κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί η έκθεση επισημαίνει πως, αν και το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή κρίνοντας ότι οι δημοσιεύσεις έγιναν προς το δημόσιο συμφέρον, η υπόθεση ανέδειξε το φαινόμενο των στρατηγικών αγωγών εναντίον της δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs), που περιορίζουν το δημοσιογραφικό έργο μέσω δικαστικής πίεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η διαφορετική ανάγνωση της έκθεσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ από την «Ομάδα Αλήθειας» δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, αν αναλογιστεί κανείς τη σαφή «αβάντα» στο σενάριο επιστροφής Δημητριάδη, που επεφύλασσε μετά τη σχετική χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ν.Α.