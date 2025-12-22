Η επιχείρηση ελέγχθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η επιχείρηση, που βρίσκεται στην περιοχή του Κεραμεικού, ελέγχθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο», η οποία επικεντρώνεται σε καταστήματα με αυξημένη κίνηση τις ώρες αιχμής. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις 20 λεπτών, κατά το οποίο παρέμειναν στον χώρο, δεν εκδόθηκαν εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες, γεγονός που καταδεικνύει εκτεταμένη φορολογική παράβαση.

Για τις παραβάσεις αυτές επιβλήθηκε στην επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η σφράγισή της για 48 ώρες. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη εκτενής έλεγχος των φορολογικών της βιβλίων σε βάθος χρόνου, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η φορολογική της συμπεριφορά και να διαπιστωθεί αν οι παραβάσεις είχαν συστηματικό χαρακτήρα.