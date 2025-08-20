Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σκληρή αποδοκιμασία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Ελλάδα εκτεθειμένη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σκληρή αποδοκιμασία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Ελλάδα εκτεθειμένη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φωτογραφία: AP
Σύμφωνα με την έκθεση, υπήρχαν αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση.

Η ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για το 2024 καταγράφει μια σειρά από σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας της έκφρασης στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, υπήρχαν αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση ή τη δημοσιοποίηση σκανδάλων. Παρά την τυπική απουσία λογοκρισίας από κρατικούς φορείς, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογραφικές ενώσεις σημειώνουν ότι οι μεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις συχνά αποφεύγουν τη δημοσίευση δυσάρεστων θεμάτων. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε φόβο απώλειας θέσεων εργασίας, σε κίνδυνο για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, αλλά και στην αυξημένη ευαλωτότητα απέναντι σε αγωγές δυσφήμησης, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται ως εργαλείο εκφοβισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η αγωγή του πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Αν και το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή κρίνοντας ότι οι δημοσιεύσεις έγιναν προς το δημόσιο συμφέρον, η υπόθεση ανέδειξε το φαινόμενο των στρατηγικών αγωγών εναντίον της δημόσιας συμμετοχής (SLAPPs), που περιορίζουν το δημοσιογραφικό έργο μέσω δικαστικής πίεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Διεθνή

Η ίδια Έκθεση επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Έκθεση για το Κράτος Δικαίου του 2024 κατέγραψε επτά περιστατικά παρενόχλησης ή εκφοβισμού δημοσιογράφων, αριθμός μικρότερος από τα 16 του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου απέρριψαν αυτή τη διαπίστωση, χαρακτηρίζοντάς την «υπερβολικά θετική» και αναντίστοιχη με την «ανησυχητική πραγματικότητα» που βιώνουν καθημερινά δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Κατά τις οργανώσεις αυτές, η υποβάθμιση της σοβαρότητας των προβλημάτων κινδυνεύει να ενισχύσει την κυβερνητική τάση περιορισμού της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης.

Πέρα από τις δικαστικές πιέσεις, αναφέρονται και φυσικές επιθέσεις κατά εκπροσώπων του Τύπου. Στις 14 Μαΐου, η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άτομο ενώ κάλυπτε υπόθεση αυθαίρετης δόμησης σε εργοτάξιο. Το γεγονός καταδικάστηκε από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, όμως η επίθεση ανέδειξε το ζήτημα της ανασφάλειας που βιώνουν οι ρεπόρτερ όταν επιχειρούν να καλύψουν ευαίσθητα θέματα τοπικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος.

Αν και η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει επίσημη λογοκρισία, θεσπίζει μηχανισμούς καταγραφής και ελέγχου των μέσων ενημέρωσης. Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ενώ οι ιστοσελίδες και τα τοπικά μέσα πρέπει να εμφανίζουν πιστοποίηση στην αρχική τους σελίδα. Τέτοιοι μηχανισμοί, παρότι παρουσιάζονται ως μέτρα διαφάνειας, συχνά εκλαμβάνονται ως εργαλεία εποπτείας και εν δυνάμει περιορισμού της πολυφωνίας.

Η Έκθεση καταγράφει επίσης τον περιορισμένο αντίκτυπο που είχε η υιοθέτηση, τον Μάρτιο, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Ελευθερία των Μέσων. Παρότι το μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολυφωνίας και της συντακτικής ανεξαρτησίας, οργανώσεις σημειώνουν ότι στην πράξη η εφαρμογή του παραμένει αδύναμη, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου τα περισσότερα μεγάλα μέσα εξαρτώνται οικονομικά από κρατική διαφήμιση ή διατηρούν στενούς δεσμούς με επιχειρηματικά και πολιτικά κέντρα.

Στην Ελλάδα του 2024, η ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται νομικά αλλά περιορίζεται από σειρά παραγόντων που δυσχεραίνουν την ανεξαρτησία των μέσων. Οι επιθέσεις, η χρήση στρατηγικών αγωγών, οι έμμεσες πιέσεις των ιδιοκτητών και οι θεσμικοί μηχανισμοί ελέγχου δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου η ερευνητική δημοσιογραφία συχνά συναντά εμπόδια. Παράλληλα, η ελλιπής κάλυψη ευαίσθητων θεμάτων, όπως σκάνδαλα διαφθοράς ή καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, καταδεικνύει το πρόβλημα της αυτολογοκρισίας.

Η Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει πως τα παραπάνω δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά αλλά δομικές αδυναμίες που συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν το ελληνικό μιντιακό τοπίο. Σε μια περίοδο όπου η ανεξαρτησία του Τύπου θεωρείται θεμελιώδης προϋπόθεση για την ποιότητα της δημοκρατίας, οι διαπιστώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων για την προστασία της ελεύθερης έκφρασης και της ενημέρωσης των πολιτών.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Σε αμπάρι στους 43 βαθμούς για 36 ώρες: Αστυνομικοί καταγγέλλουν τις άθλιες συνθήκες μεταγωγής μεταναστών

Σε αμπάρι στους 43 βαθμούς για 36 ώρες: Αστυνομικοί καταγγέλλουν τις άθλιες συνθήκες μεταγωγής μεταναστών

Ελλάδα
Φρίντα Κάλο: 241 άγνωστες φωτογραφίες της για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Φρίντα Κάλο: 241 άγνωστες φωτογραφίες της για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Entertainment
WP: Ο Τραμπ στέλνει στη φυλακή και απελαύνει χωρίς ακρόαση εκατομμύρια μετανάστες

WP: Ο Τραμπ στέλνει στη φυλακή και απελαύνει χωρίς ακρόαση εκατομμύρια μετανάστες

Διεθνή
ΔΝΤ: Υπαρκτοί οι κίνδυνοι για την ευρωζώνη - Απαραίτητη η αποφασιστική δράση

ΔΝΤ: Υπαρκτοί οι κίνδυνοι για την ευρωζώνη - Απαραίτητη η αποφασιστική δράση

Οικονομία

NETWORK

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

healthstat.gr
Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

Βρέθηκε ραδιενέργεια σε κατεψυγμένες γαρίδες – Ανάκληση προϊόντων σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ

healthstat.gr
Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

healthstat.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr