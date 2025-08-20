Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Δάκρυα - όχι όμως χαράς - στην τελετή αποφοίτησης ορφανών παιδιών στη Γάζα.

Σε μια τελετή που θα έπρεπε να είναι γεμάτη χαρά και χειροκροτήματα, κυριάρχησαν η σιωπή, τα δάκρυα και η απουσία.

Στη Γάζα, περισσότερα από 1.000 παιδιά που έχασαν τους γονείς τους στον πόλεμο ανέβηκαν στη σκηνή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους, κρατώντας σφιχτά φωτογραφίες αντί για τα χέρια των αγαπημένων τους.

Τα παιδιά, ηλικίας από έξι έως δεκατριών ετών, φόρεσαν τις τυπικές ρόμπες και τα σκουφάκια της αποφοίτησης. Όμως, η στιγμή που συνήθως συνοδεύεται από γέλια και οικογενειακές αγκαλιές, μετατράπηκε σε μια πικρή υπενθύμιση της απώλειας. Στα βίντεο που μοιράστηκε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Αμπντάλα Αλ Ατάρ, φαίνονται να σκουπίζουν τα μάτια τους, λείποντάς τους οι φωνές που θα τους ενθάρρυναν περισσότερο: των γονιών τους.

{https://www.tiktok.com/@cnn/video/7540544477170011406}

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο χωριό Al Wafaa, ένα καταφύγιο για παιδιά που έχασαν τον έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο. «Τα παιδιά ήταν συγκινημένα επειδή θυμήθηκαν τους γονείς τους, οι οποίοι τους λείπουν βαθιά», εξήγησε ο κ. Αλ Ατάρ. «Πολλά από αυτά έχουν ζήσει την απώλεια προτού καν ξεκινήσουν το σχολείο».

Το Al Wafaa ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τη λογοθεραπεύτρια Wafaa Abu Jalala, που είδε την ανάγκη να στηρίξει παιδιά που «έχασαν τα πάντα εν μία νυκτί». Εκεί, πέρα από στέγη και εκπαίδευση, λαμβάνουν και ψυχολογική φροντίδα, μια προσπάθεια να επουλωθούν πληγές που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των παλαιστινιακών αρχών, πάνω από 5.000 οικογένειες στη Γάζα έχουν πια μόνο ένα μέλος στη ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για παιδιά. Ο αριθμός αυτός δεν είναι απλώς στατιστική· πίσω του κρύβονται χιλιάδες μικρές ιστορίες απώλειας και μοναξιάς.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκοτεινή πραγματικότητα, η τελετή είχε και κάτι φωτεινό: την αντοχή και την επιμονή των παιδιών. Τα μικρά που ανέβηκαν στη σκηνή κουβαλούν μαζί τους πόνο, αλλά και την ελπίδα πως η εκπαίδευση και η φροντίδα μπορούν να τους χαρίσουν ένα μέλλον διαφορετικό.

«Σήμερα, έλειπαν οι φωνές των γονιών τους, αλλά δεν έλειψε το κουράγιο τους», είπε μια δασκάλα από το Al Wafaa, καθώς παρακολουθούσε τους μαθητές της να κάνουν το πρώτο τους βήμα σε μια νέα σχολική χρονιά.