Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Σπαρακτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια
Δάκρυα - όχι όμως χαράς - στην τελετή αποφοίτησης ορφανών παιδιών στη Γάζα.

Σε μια τελετή που θα έπρεπε να είναι γεμάτη χαρά και χειροκροτήματα, κυριάρχησαν η σιωπή, τα δάκρυα και η απουσία.

Στη Γάζα, περισσότερα από 1.000 παιδιά που έχασαν τους γονείς τους στον πόλεμο ανέβηκαν στη σκηνή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους, κρατώντας σφιχτά φωτογραφίες αντί για τα χέρια των αγαπημένων τους.

Τα παιδιά, ηλικίας από έξι έως δεκατριών ετών, φόρεσαν τις τυπικές ρόμπες και τα σκουφάκια της αποφοίτησης. Όμως, η στιγμή που συνήθως συνοδεύεται από γέλια και οικογενειακές αγκαλιές, μετατράπηκε σε μια πικρή υπενθύμιση της απώλειας. Στα βίντεο που μοιράστηκε ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Αμπντάλα Αλ Ατάρ, φαίνονται να σκουπίζουν τα μάτια τους, λείποντάς τους οι φωνές που θα τους ενθάρρυναν περισσότερο: των γονιών τους.

{https://www.tiktok.com/@cnn/video/7540544477170011406}

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο χωριό Al Wafaa, ένα καταφύγιο για παιδιά που έχασαν τον έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο. «Τα παιδιά ήταν συγκινημένα επειδή θυμήθηκαν τους γονείς τους, οι οποίοι τους λείπουν βαθιά», εξήγησε ο κ. Αλ Ατάρ. «Πολλά από αυτά έχουν ζήσει την απώλεια προτού καν ξεκινήσουν το σχολείο».

Το Al Wafaa ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τη λογοθεραπεύτρια Wafaa Abu Jalala, που είδε την ανάγκη να στηρίξει παιδιά που «έχασαν τα πάντα εν μία νυκτί». Εκεί, πέρα από στέγη και εκπαίδευση, λαμβάνουν και ψυχολογική φροντίδα, μια προσπάθεια να επουλωθούν πληγές που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των παλαιστινιακών αρχών, πάνω από 5.000 οικογένειες στη Γάζα έχουν πια μόνο ένα μέλος στη ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόκειται για παιδιά. Ο αριθμός αυτός δεν είναι απλώς στατιστική· πίσω του κρύβονται χιλιάδες μικρές ιστορίες απώλειας και μοναξιάς.

Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκοτεινή πραγματικότητα, η τελετή είχε και κάτι φωτεινό: την αντοχή και την επιμονή των παιδιών. Τα μικρά που ανέβηκαν στη σκηνή κουβαλούν μαζί τους πόνο, αλλά και την ελπίδα πως η εκπαίδευση και η φροντίδα μπορούν να τους χαρίσουν ένα μέλλον διαφορετικό.

«Σήμερα, έλειπαν οι φωνές των γονιών τους, αλλά δεν έλειψε το κουράγιο τους», είπε μια δασκάλα από το Al Wafaa, καθώς παρακολουθούσε τους μαθητές της να κάνουν το πρώτο τους βήμα σε μια νέα σχολική χρονιά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

«Πράσινο φως» στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, το Ισραήλ επιστράτευσε 60.000 εφέδρους

«Πράσινο φως» στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας, το Ισραήλ επιστράτευσε 60.000 εφέδρους

Διεθνή
Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

Εγγυήσεις ασφαλείας ή ρίσκο πολέμου; Το μέλλον της Ουκρανίας

Διεθνή
«Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν»: Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο στην Εγνατία

«Τους ακούγαμε να φωνάζουν, και οι τρεις εκλιπαρούσαν»: Νέα στοιχεία για το φρικτό τροχαίο στην Εγνατία

Ελλάδα
Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Τραμπ: Ειρήνη στην Ουκρανία για να… μπω στον παράδεισο

Διεθνή

NETWORK

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

Δερματολόγος αποκαλύπτει: Τα 3 σημεία του σώματος που οι περισσότεροι ξεχνούν να πλύνουν στο ντους

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

Τζένιφερ Άνιστον: Το πρόγραμμα γυμναστικής 20 λεπτών που ακολουθεί για εξαιρετική φυσική κατάσταση στα 56 της

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

Πώς η Σιγκαπούρη έγινε η νέα «Μπλε Ζώνη» - Τα μυστικά μακροζωίας των κατοίκων της

healthstat.gr
Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

Δύο θανατηφόρα τροχαία μέσα σε λίγες ώρες στην Αττική

healthstat.gr
Αποκαταστάθηκε η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία από τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα

Αποκαταστάθηκε η ροή πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία από τον πετρελαιαγωγό Ντρούζμπα

ienergeia.gr
Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR

Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR

ienergeia.gr