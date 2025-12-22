Οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν περαιτέρω άνοδο.

Με βάση εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η ελληνική αγορά ακινήτων κατά τη διάρκεια του 2025 συνέχισε να προσελκύει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, με αιχμή την κατοικία, τη φιλοξενία και τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν περαιτέρω άνοδο, την ώρα που η προσφορά νέων ακινήτων παρέμεινε περιορισμένη, καθώς η έναρξη νέων κατασκευαστικών έργων επηρεάστηκε από εκκρεμότητες στο ρυθμιστικό πλαίσιο και από το αυξημένο κόστος κατασκευής.

Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνουν ότι το ζήτημα της στεγαστικής προσιτότητας αναδείχθηκε εντονότερα μέσα στο 2025, λόγω της ταυτόχρονης αύξησης τόσο των αγοραίων αξιών των κατοικιών όσο και των μισθωμάτων, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται η εφαρμογή και η εξαγγελία μέτρων πολιτικής, όπως τα προγράμματα «Σπίτι μου Ι και ΙΙ», η επιδότηση ενοικίου και η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων για κοινωνική κατοικία, αν και εκτιμάται ότι οι παρεμβάσεις αυτές ενδέχεται να έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας, οι τιμές των διαμερισμάτων σε επίπεδο χώρας αυξήθηκαν το εννεάμηνο του 2025 κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024, καταγράφοντας σαφή επιβράδυνση. Η άνοδος ήταν εντονότερη στα παλαιά διαμερίσματα, ενώ γεωγραφικά υψηλότεροι ρυθμοί αύξησης παρατηρήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στις λοιπές μεγάλες πόλεις και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, σε αντίθεση με την Αθήνα όπου η αύξηση ήταν ηπιότερη.

Παρά την άνοδο των τιμών, οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφουν μικτές τάσεις στην αγορά κατοικίας, με το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό να εμφανίζεται συγκρατημένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος και την οικοδομική δραστηριότητα να υποχωρεί αισθητά. Αντίθετα, θετικές παραμένουν οι ενδείξεις για τις επενδύσεις σε κατοικίες και τις επιχειρηματικές προσδοκίες στον κατασκευαστικό κλάδο.

Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων οι τιμές και τα μισθώματα γραφείων και καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν με ήπιους ρυθμούς, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε «πράσινα» γραφεία και ειδικές οικιστικές χρήσεις υψηλών αποδόσεων. Οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα παραμένουν θετικές, αν και εκτιμάται ότι η ανοδική πορεία της αγοράς θα συνεχιστεί με ηπιότερους ρυθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές διεθνείς μακροοικονομικές ή γεωπολιτικές εξελίξεις.