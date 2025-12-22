Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών, που περιλαμβάνει αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ανήλθε το εντεκάμηνο του 2025 στους 12.540.242 επιβάτες.

Αύξηση κατά 6,8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 κρατικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στα αεροδρόμια αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Ηράκλειο, η Καλαμάτα, η Αλεξανδρούπολη, η Λήμνος, η Αστυπάλαια, τα Ιωάννινα, η Χίος, η Κοζάνη, η Καστοριά, η Κάρπαθος, τα Κύθηρα, η Μήλος, η Σκύρος, η Νέα Αγχίαλος, η Πάρος, η Σύρος, ο Άραξος, η Νάξος, η Κάλυμνος, η Ικαρία, το Καστελόριζο, η Κάσος, η Λέρος και η Σητεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το σύνολο των επιβατών, που περιλαμβάνει αφίξεις και αναχωρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, ανήλθε το εντεκάμηνο του 2025 στους 12.540.242 επιβάτες, έναντι 11.744.159 επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και για το κρατικό αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο εξυπηρέτησε τον Νοέμβριο του 2025 συνολικά 245.969 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 9,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο εντεκάμηνο σημείωσαν και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της ΥΠΑ, με τη Νέα Αγχίαλο να εμφανίζει άνοδο 46,3%, τη Σύρο 39,6% και τη Νάξο 17,8%.

Ανοδική πορεία καταγράφεται συνολικά και στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας όπου διεξάγονται εμπορικές πτήσεις, τα οποία περιλαμβάνουν τα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ, τα 14 της Fraport Greece και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η επιβατική κίνηση στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 αυξήθηκε κατά 9,5% και ανήλθε σε 79.881.208 επιβάτες, έναντι 72.932.962 επιβατών το αντίστοιχο εντεκάμηνο του 2024.

Παράλληλα, αυξημένος ήταν και ο αριθμός των κινήσεων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, όπου τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ, καταγράφηκε άνοδος 9,3% στις αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού. Το εντεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 600.625 πτήσεις, έναντι 549.439 πτήσεων την αντίστοιχη περίοδο του 2024.