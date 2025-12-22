Χορωδία ακύρωσε την επίσκεψη στον Θ. Πλεύρη. Τι συνέβη.

Μετά το rave party στη Λαμπρινή ο Θάνος Πλεύρης ρίχνει νερό στον μύλο της αντιπαράθεσής του με τον Χάρη Δούκα με αφορμή, αυτήν τη φορά, τα κάλαντα... που δεν άκουσε ο υπουργός Μετανάστευσης, δείχνοντας ως υπαίτιο τον δήμαρχο Αθηναίων. Σύμφωνα, ωστόσο με την αντιδήμαρχο Όλγα Δούρου, πρόκειται για απόφαση της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων.

«Τα μέλη της χορωδίας που είχαν κανονίσει να συμμετέχουν σε αυτήν την εθιμοτυπική εκδήλωση αποφάσισαν μετά από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Πλεύρη να μην πάνε», αναφέρει σε ανάρτησή της η κ. Δούρου, επισημαίνοντας στον υπουργό ότι «Η κάθε πράξη έχει αντίδραση, κύριε Πλεύρη».

Αναλυτικά η ανάρτηση: «Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα πως η Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων είχε ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση του Υπουργού Μετανάστευσης κ. Πλεύρη να πάει να του πει κάλαντα. Όμως τα μέλη της χορωδίας που είχαν κανονίσει να συμμετέχουν σε αυτήν την εθιμοτυπική εκδήλωση αποφάσισαν μετά από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Πλεύρη να μην πάνε. Για αυτή την απόφαση δεν ειδοποιήθηκα ούτε εγώ, ούτε ο Δήμαρχος Αθηναίων, καθώς δεν γνωρίζαμε ούτε για την αρχική προγραμματισμένη επίσκεψη. Οι λέσχες φιλίας του δήμου Αθηναίων έχουν τα δικά τους εκλεγμένα συμβούλια και έχουν κάθε επάρκεια και νομιμοποίηση να λαμβάνουν αποφάσεις για συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις. Ο κ. Πλεύρης μη αντιλαμβανόμενος ως συνήθως πως οι πολίτες έχουν βούληση και δεν χρειάζονται πολιτικούς ινστρούχτορες για το πού θα τραγουδήσουν, έχει ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Δημάρχου και εμού. Η κάθε πράξη έχει αντίδραση κ. Πλεύρη. Οι πολίτες θυμούνται και κατανοούν ποιοι και πότε τους προσβάλουν».

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη: «Σήμερα στις 12.00 είχα κανονίσει θεσμικά να έλθει στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκηπων. Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό».

Το πάρτι που εξόργισε τον Θ. Πλεύρη

Είχε προηγηθεί η αντιπαράθεση Πλεύρη - Δούκα, με αφορμή το πάρτι που διοργανώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στη Λαμπρινή.

Ο υπουργός Μετανάστευσης είχε γράψει στα social: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas».



Άμεση ήταν η απάντηση του Χάρη Δούκα: «Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο.

Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;».

