Δέκα διεθνείς οργανώσεις καλούν τον Κ. Μητσοτάκη να αναλάβει δράση για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα

Με ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, δέκα διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου ζητούν γραπτές δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης για άμεσες και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την προστασία της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Η επιστολή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η εικόνα της Ελλάδας όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου δέχεται έντονη κριτική, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.

Οι υπογράφοντες φορείς επισημαίνουν με έμφαση ότι οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις, η έλλειψη λογοδοσίας και τα θεσμικά κενά υπονομεύουν συστηματικά την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Οι δέκα οργανώσεις που συνυπογράφουν την πρωτοβουλία περιλαμβάνουν την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (Association of European Journalists - AEJ), την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists - CPJ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (European Federation of Journalists - EFJ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων (European Centre for Press and Media Freedom - ECPMF), την οργάνωση Free Press Unlimited (FPU), το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch - HRW), την οργάνωση Index on Censorship, το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (International Press Institute - IPI), τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα (Reporters Without Borders - RSF), καθώς και τη μη κυβερνητική ελληνική οργάνωση Vouliwatch.

Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε σε κορυφαίους κυβερνητικούς και θεσμικούς αξιωματούχους, μεταξύ αυτών στους υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρεται πως η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων, της Οδηγίας κατά των SLAPPs και των Συστάσεων του 2021 για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων.

Κεντρικό σημείο της επιστολής αποτελεί η απαίτηση για σαφές, μετρήσιμο και άμεσο σχέδιο δράσης. Οι οργανώσεις ζητούν μεταξύ άλλων την πλήρη εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της καταχρηστικής παρακολούθησης των δημοσιογράφων μέσω spyware, από την υπαγόμενη στον πρωθυπουργό Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ακόμη, ζητούν την κατάργηση του αδικήματος της κακουργηματικής δυσφήμισης, την ενίσχυση των θεσμικών ελέγχων για τις καταχρηστικές αγωγές (SLAPP) και την αποδέσμευση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ΕΡΤ από τον απευθείας έλεγχο του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ειδική μνεία γίνεται στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της «συγκέντρωσης ιδιοκτησίας και ελέγχου στα ΜΜΕ», ενώ ζητείται η σύσταση ανεξάρτητου μητρώου ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, η θέσπιση διαδικασιών για ανεξάρτητο διορισμό διευθυντικών στελεχών στη δημόσια ενημέρωση και η διαφανής διαχείριση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα μέσα.

Η επιστολή δεν παραλείπει να αναφερθεί στις συνεχιζόμενες επιθέσεις και απειλές κατά δημοσιογράφων, καθώς και σε περιστατικά παρακολούθησης με χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Οι οργανώσεις εκφράζουν απογοήτευση για τη συνεχιζόμενη ατιμωρησία γύρω από επιθέσεις και δολοφονίες δημοσιογράφων, και τονίζουν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της αστυνομίας και των ανακριτικών αρχών για την επίλυση τέτοιων υποθέσεων.

Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη «καθαρής και άμεσης καταδίκης» των στοχοποιήσεων δημοσιογράφων από δημόσια πρόσωπα και κυβερνητικούς αξιωματούχους, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά των εκστρατειών δυσφήμισης και εκφοβισμού.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη σύσταση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ελευθερία του Τύπου, το οποίο θα λειτουργεί ως ομπρέλα για όλες τις επιμέρους πρωτοβουλίες και θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποδοτικότητας και ανεξαρτησίας της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία των Δημοσιογράφων. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την επιστολή, θα αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και του κύρους της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.