Μια 19χρονη νοσηλεύεται με βαριά τραύματα έπειτα από καυγά που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 21:00 στην οδό Ελ. Βενιζέλου, όταν δύο συνομήλικες διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατά τη διάρκεια της έντασης, η μία φέρεται να έσπρωξε την άλλη, με αποτέλεσμα η 19χρονη να πέσει πάνω σε τζαμαρία καταστήματος και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.
Η τραυματίας διακομίστηκε αρχικά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και στη συνέχεια στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.