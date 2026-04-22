Οι μαρτυρίες των συμμαθητών παρουσιάζουν αντιφάσεις, με ορισμένους να κάνουν λόγο για απώλεια ισορροπίας, ενώ άλλοι περιγράφουν ότι η μαθήτρια φέρεται να ανέβηκε στην κουπαστή πριν πέσει στο κενό.

Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου, η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου της, με τις συνθήκες του περιστατικού να παραμένουν ασαφείς και τις μαρτυρίες των συμμαθητών της να εμφανίζονται συγκεχυμένες. Το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δίνουν συνεχή μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του καθώς φέρει εγκεφαλικό οίδημα συνέπεια της πτώσης από μεγάλο ύψος. Η υγεία της χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα για την πορεία της. Ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής, Δημήτρης Παναγόπουλος, αποκάλυψε πως η ανήλικη βρισκόταν επί 50 λεπτά σε ανακοπή, με τους αναισθησιολόγους και τους καρδιολόγους να δίνουν μάχη για την ανάταξή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzh6x83yr35?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάχη των γιατρών για να σώσουν την 13χρονη - «Έπαθε απανωτές ανακοπές στο χειρουργείο»

Η 13χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά την πτώση της από ύψος περίπου τεσσάρων μέτρων, φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκησε περισσότερες από τέσσερις ώρες. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η κατάσταση της ανήλικης παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, καθώς υπέστη επαναλαμβανόμενες ανακοπές, με τις ιατρικές ομάδες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τον αγώνα των γιατρών ανέφερε ότι «Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο ”Αγία Σοφία” από το ”Αττικό” βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο». «Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. «Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα», δήλωσε στην εκπομπή του MEGA. «Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyxcde3w0hd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παρά τη δραματικότητα των στιγμών, οι τελευταίες ιατρικές εκτιμήσεις αφήνουν ένα μικρό περιθώριο αισιοδοξίας, καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν έδειξαν μη αναστρέψιμες εγκεφαλικές βλάβες, στοιχείο που κρίνεται καθοριστικό για την πορεία της υγείας της.

Συγκεχυμένες μαρτυρίες για την πτώση

Την ίδια ώρα, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι μαρτυρίες των συμμαθητών της 13χρονης παρουσιάζουν αντιφάσεις, με ορισμένους να κάνουν λόγο για απώλεια ισορροπίας, ενώ άλλοι περιγράφουν ότι η μαθήτρια φέρεται να ανέβηκε στην κουπαστή πριν πέσει στο κενό. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δυσκολεύουν την πλήρη αποσαφήνιση του περιστατικού, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα από ατύχημα, απόπειρα αυτοκτονίας έως πιθανή επικίνδυνη συμπεριφορά. Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, συλλέγοντας καταθέσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς και αυτόπτες μάρτυρες με τις αρχές να μην αποκλείουν κανένα σενάριο, επιδιώκοντας να ρίξουν πλήρες φως στα αίτια της πτώσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhyyx84wcq49?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Άφησε τα χέρια και έπεσε»

Μαρτυρία συμμαθητή της, που βρισκόταν δίπλα της δίνει άλλη τροπή στις συνθήκες του ατυχήματος καθώς παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα για το πώς η 13χρονη έπεσε στο κενό. «Δεν έκατσε για πολλή ώρα στην κουπαστή. Έβαλε το πόδι της πάνω στο κάγκελο, άφησε τα χέρια της και έπεσε με το κεφάλι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhz0gz6humtl?integrationId=40599y14juihe6ly}