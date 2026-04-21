Την ώρα που η 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι δίνει μάχη για τη ζωή της, ολοένα και περισσότερα ερωτήματα προκύπτουν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα μέσα στο σχολείο.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Χθες υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά σοβαρά τραύματα.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, «είναι πραγματικό θαύμα που το κορίτσι βρίσκεται στη ζωή», καθώς κατά τη διάρκεια της επέμβασης παρουσίασε ακόμη και επεισόδια ανακοπής. Οι γιατροί προχώρησαν σε ιδιαίτερα σύνθετες ιατρικές πράξεις για να αντιμετωπίσουν την κατάστασή της. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες του περιστατικού, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Το ατύχημα συνέβη το πρωί της ίδιας ημέρας, όταν η μαθήτρια φέρεται να έχασε την ισορροπία της ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της πτώσης από ύψος στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, έχοντας μέχρι στιγμής αποκλείσει τόσο το ενδεχόμενο εμπλοκής άλλου μαθητή όσο και το σενάριο αστοχίας κάποιου φθαρμένου κιγκλιδώματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους μαθητές να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγο πριν από το περιστατικό, είχαν απομακρύνει παιδιά που βρίσκονταν στο επίμαχο σημείο του μπαλκονιού στον πρώτο όροφο.

Ωστόσο, μόλις ξεκίνησε το διάλειμμα, η 13χρονη φέρεται να κάθισε στο ίδιο σημείο και, έπειτα από μια απότομη κίνηση, έπεσε στο κενό.

Παραμένει πάντως ασαφές γιατί, ενώ το σημείο είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο, δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάστασή του.