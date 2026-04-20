«Σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω και έπεσε στο κενό η 13χρονη» - Αυτή την ώρα χειρουργείται στο κεφάλι η μαθήτρια.

Διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση χειρουργείται αυτή την ώρα στο κεφάλι η 13χρονη μαθήτρια του 7ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» η οποία έπεσε από τον πρώτο όροφο του σχολείου της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, η κατάσταση της 13χρονης εκτιμήθηκε άμεσα από ομάδες παιδιάτρων, νευροχειρουργών και εντατικολόγων, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της. Μετά την αρχική αξιολόγηση, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή της στο χειρουργείο, καθώς παρουσιάζει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και απαιτούνταν επείγουσα χειρουργική αντιμετώπιση. Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της, ενώ η πορεία της υγείας της παρακολουθείται συνεχώς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η μαθήτρια φέρει δύο κατάγματα στο κρανίο και ένα στη λεκάνη.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για την 13χρονη

Νωρίτερα σήμερα προσεκομίσθη από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο με ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», κορίτσι 13 ετών, διασωληνωμένο, μετά από αναφερόμενη πτώση από τον πρώτο όροφο του σχολείου του. Στο ΤΕΠ του νοσοκομείου εκτιμήθηκε από Παιδιάτρους, Νευροχειρουργούς και Εντατικολόγους και μεταφέρθηκε επειγόντως στο χειρουργείο με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα.

«Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Αυτή την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί», δήλωσε η μητέρα της μιλώντας στο MEGA .

«Είχαμε πει σε μαθητή να μην κάθεται εκεί» - Η περιγραφή της καθηγήτριας της μαθήτριας

Καθηγήτρια του σχολείου, που έσπευσε στο σημείο αμέσως μετά το περιστατικό, περιέγραψε τις στιγμές πανικού: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη την στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα», περιγράφει καθηγήτρια του σχολείου.

Σοφία Ζαχαράκη για πτώση 13χρονης: «Προέχει η υγεία του παιδιού»

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Παιδείας άμεση και καθοριστική ήταν η κινητοποίηση των αρμοδίων μετά την πτώση 13χρονης μαθήτριας. Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μετέβη άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου διακομίστηκε η μαθήτρια από το νοσοκομείο «Αττικόν», στο οποίο είχε μεταφερθεί αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που είχε κληθεί από το σχολείο. Η 13χρονη λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Η υπουργός υπογράμμισε ότι «αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού», προσθέτοντας ότι η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος έχει ήδη ξεκινήσει και θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση.

Κρίσιμη η παρέμβαση σχολικής ψυχολόγου για την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των συμμαθητών της 13χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχολείο υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια, η οποία έσπευσε αμέσως στο σημείο της πτώσης, παρείχε τις πρώτες βοήθειες και συνόδευσε τη μαθήτρια στο ασθενοφόρο μαζί με εκπαιδευτικό. Παράλληλα, στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου βρέθηκε η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ κλήθηκαν επιπλέον ειδικοί από το ΚΕΔΑΣΥ για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης συντονίζει τη συνολική διαχείριση της κατάστασης, με στόχο τη στήριξη τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και των οικογενειών, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για όλους. Η σχολική κοινότητα είναι συγκλονισμένη από το περιστατικό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών την ώρα του διαλείμματος με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό να παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Πτώση 13χρονης σε Γυμνάσιο στο Χαϊδάρι: Πώς βρέθηκε στο κενό – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν το μεσημέρι στο 7ο Γυμνάσιο της περιοχής, την ώρα του τρίτου διαλείμματος, όταν η μαθήτρια φέρεται να έβγαινε από την τάξη μαζί με τους συμμαθητές της. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της. Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο Παίδων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Οι μαρτυρίες των παρευρισκόμενων μαθητών χαρακτηρίζονται συγκεχυμένες, γεγονός που δυσκολεύει τη σαφή αποτύπωση των γεγονότων. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν καμία εκδοχή για το πώς η ανήλικη κατέληξε να πέσει από τον όροφο. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ καταθέσεις λαμβάνονται από μαθητές αυτόπτες μάρτυρες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες εκείνες στιγμές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews όλα συνέβησαν όταν χτύπησε το κουδούνι διαλείμματος στις 11:00 το πρωί και η μαθήτρια έβγαινε από την τάξη μαζί με τους συμμαθητές της. Ξαφνικά η μαθήτρια βρέθηκε στο κενό από το πρώτο όροφο του σχολείου με τις μαρτυρίες να είναι συγκεχυμένες για το τι προηγήθηκε. Η διευθύντρια κάλεσε το ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Αττικόν όπου έγινε διασωλήνωση και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην εντατική του Παίδων Αγία Σοφία. Στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικοί όπου μιλάνε με τους μαθητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού για να εξακριβώσουν τι προηγήθηκε της πτώσης της μαθήτριας στο κενό. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η ανήλικη καθόταν στην κουπαστή και, την ώρα που έκανε παλινδρομική κίνηση, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό όμως ακόμη τίποτα δεν έχει διακριθωθεί πλήρως.

Στο χειρουργείο η 13χρονη μαθήτρια: Τα νεότερα για την υγεία της

Η κατάσταση της 13χρονης κρίνεται σοβαρή με την ανήλικη αυτή τη στιγμή να υποβάλλεται σε επέμβαση για τα σοβαρά τραύματα που υπέστη από την πτώση, με επιβαρυμένη εικόνα στον θώρακα αλλά και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή της. Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» διασωληνωμένη, μετά την αρχική του διακομιδή στο «Αττικόν», όπου και έγινε η πρώτη σταθεροποίηση. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με συνοδεία αστυνομικών και σχολικής νοσηλεύτριας. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου εξετάστηκε από ομάδες παιδιάτρων, νευροχειρουργών και εντατικολόγων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκαν σοβαρές κακώσεις, μεταξύ των οποίων αιμοθώρακας, κάταγμα βάσης κρανίου και κάταγμα λεκάνης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Χαϊδαρίου

«Σήμερα το πρωί, στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου μας, έλαβε χώρα ένα τραγικό συμβάν, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μία μαθήτρια του σχολείου. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» και στην συνέχεια διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Παίδων Αγία Σοφία». Απ’ την πρώτη στιγμή, ο Δήμος και οι Κοινωνικές του Υπηρεσίες προσέφεραν κάθε βοήθεια και στήριξη στους μαθητές και καθηγητές του σχολείου, και θα συνεχίσει να είναι δίπλα τους σε ό,τι χρειαστεί. Η ευχή και η ελπίδα όλων μας είναι η μικρή μαθήτρια να βγει νικήτρια στη μάχη που δίνει για τη ζωή της».

Εικόνες από το σχολείο λίγο μετά το ατύχημα της 13χρονης