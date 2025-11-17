Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ιστορική συμφωνία» που προβλέπει «σημαντική ενίσχυση» της πολεμικής αεροπορίας, της αντιαεροπορικής άμυνας και άλλων αμυντικών όπλων για το Κίεβο.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία με τη Γαλλία για την προμήθεια 100 μαχητικών Rafale, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αεροπορικής ισχύος της χώρας του απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η ανακοίνωση έγινε στο Παρίσι, όπου ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους αλλά και ρωσική προέλαση στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Υπογράφοντας επιστολή προθέσεων μπροστά σε ένα Rafale στη βάση Villacoublay, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η προμήθεια των αεροσκαφών θα δημιουργήσει «μία από τις ισχυρότερες αντιαεροπορικές άμυνες στον κόσμο». Το Ελιζέ επιβεβαίωσε τον αριθμό των αεροσκαφών, χωρίς να διευκρινίσει αν θα δοθούν απευθείας από τα γαλλικά αποθέματα ή θα αποτελέσουν νέες παραγγελίες.

{https://x.com/nexta_tv/status/1990372594189848663?s=20}

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η παράδοση των Rafale εντάσσεται σε μια δεκαετή στρατηγική συμφωνία αεροπορικής συνεργασίας. Μερικά αεροσκάφη μπορεί να προέλθουν από γαλλικά αποθέματα, ενώ ο κύριος όγκος θα παραδοθεί σε βάθος χρόνου, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Κιέβου να αυξήσει τον στόλο του σε 250 πολεμικά αεροσκάφη, μαζί με F-16 και Gripen.

Η επιχειρησιακή ένταξη των Rafale απαιτεί εκτεταμένη εκπαίδευση πιλότων, γεγονός που σημαίνει πως η υλοποίηση της συμφωνίας θα είναι σταδιακή.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/1990369290365915211?s=20}

Παράλληλα, η Γαλλία εξετάζει επιπλέον τρόπους ενίσχυσης της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Ο Μακρόν έχει ήδη δεσμευθεί για περισσότερα Mirage και νέους πυραύλους Aster 30. Πηγές αναφέρουν ότι η επίσκεψη Ζελένσκι ενδέχεται να καταλήξει και σε νέες συμφωνίες για συστήματα SAMP/T και τεχνολογίες antidrone, αν και παραμένει ασαφές πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Η γαλλική πλευρά τονίζει ότι στόχος είναι να αξιοποιηθεί η «αριστεία» της γαλλικής αμυντικής βιομηχανίας στην ενίσχυση της Ουκρανίας, ενώ παράλληλο φόρουμ στο Παρίσι φέρνει κοντά εταιρείες των δύο χωρών στον τομέα των drones.

Γαλλία και Βρετανία συνεχίζουν επίσης να προωθούν τη δημιουργία διεθνούς συμμαχίας περίπου 30 χωρών που θα παράσχουν στρατιωτική παρουσία ή στήριξη στην Ουκρανία μετά από μελλοντική συμφωνία ειρήνης, με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής επίθεσης.