Δεν υπάρχει προηγούμενο – Μονόδρομος για το Δικαστικό Συμβούλιο.

Ανώτερος καθηγητής και κορυφαίος πολιτικός ενημέρωσε χθες τη στήλη πως δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να μην έχει ανανεωθεί η θητεία Έλληνα που έχει επιτυχημένη θητεία σε ευρωπαϊκά όργανα.

Μας ανέφερε μάλιστα και ονόματα όπως του Βασίλη Σκουρή, του Γιώργου Σαρμά και δεκάδων άλλων.

«Πώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν θα ανανεώσει τη θητεία της Πόπης Παπανδρέου, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών;» αναρωτήθηκε. «Πώς θα αναλάβει μια τέτοια ευθύνη; Και πώς θα πείσει ότι με μια τέτοια πράξη δεν υπηρετεί σκοπούς της κυβέρνησης;»

Λογικοί μάς φαίνονται οι προβληματισμοί του.

Β.Σκ.