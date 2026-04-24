Γιορτή και σήμερα 24 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος, Αγίου Δούκα, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού, Οσίου Θαυμαστού.

Γιορτάζουν οι: Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλιος, Αχίλλειος Δούκας, Δούκισσα, Δουκίτσα, Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ντίνα, Ελισάβετ, Ελίζα, Λίζα, Ζέτα, Ζέττα, Έλλη, Βέτα, Μπέττυ, Ελισσάβετ, Θαυμαστός, Θαυμαστή.

Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης των Πειραμάτων σε Ζώα.

Ανατολή ήλιου: 06:37

Δύση ήλιου: 20:09

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 32 λεπτά