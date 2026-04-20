Γιορτή και σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, τιμά σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου, τον Όσιο Θεόδωρο τον Τριχινά, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές αυστηρού ασκητισμού, ενώ παράλληλα τιμώνται άγιοι που διακρίθηκαν για την αποστολική τους δράση και την πίστη τους.

Ο Όσιος Θεόδωρος ο Τριχινάς έζησε ζωή σκληρής άσκησης και εγκράτειας, λαμβάνοντας την προσωνυμία του από το τρίχινο ένδυμα που φορούσε. Η πορεία του αποτελεί παράδειγμα αυταπάρνησης και πνευματικής αφοσίωσης, αναδεικνύοντας την αξία της ταπείνωσης και της εσωτερικής καλλιέργειας.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει και ο Άγιος Ζακχαίος ο Απόστολος, γνωστός από το Ευαγγέλιο ως ο τελώνης που συνάντησε τον Χριστό και άλλαξε ριζικά τη ζωή του. Η μεταστροφή του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο μετάνοιας και ανανέωσης.

Ξεχωρίζει επίσης ο Όσιος Αθανάσιος, κτήτωρ της Μονής Μετεώρου, που συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη του μοναχισμού στα Μετέωρα, δημιουργώντας έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς τόπους της Ορθοδοξίας.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται επίσης ο Άγιος Αναστάσιος ο Ιερομάρτυρας και Επίσκοπος Αντιοχείας, που μαρτύρησε για την πίστη του.

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος