Ένα από τα πιο γνωστά ονόματα έχει γιορτή σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026.

Σήμερα, 23 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2026, γιορτάζει ο Άγιος Γεώργιος, ένα από τους πιο γνωστούς και τιμώμενους αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πιο συγκεκριμένα, τη μέρα αυτή γιορτάζουν:

Γεώργιος / Γιώργος

Γεωργία

Γεωγία

Γεωργίνα

Γεωργίτσα

Γεώργης

Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου είναι ιδιαίτερα σημαντική στην Ελλάδα και συνοδεύεται συχνά από τοπικά έθιμα, πανηγύρια και θρησκευτικές εκδηλώσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το Πάσχα πέφτει μετά τις 23 Απριλίου, η γιορτή μεταφέρεται τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά το 2026 τιμάται κανονικά στις 23 Απριλίου.