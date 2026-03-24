Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δόθηκε για την πλήρη προσαρμογή των πρατηρίων καυσίμων και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης στο νέο σύστημα παρακολούθησης εισροών-εκροών, όπως ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία και η ΑΑΔΕ, ενώ προβλέπεται και επιδότηση έως 3.000 ευρώ ανά πρατήριο για την αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Ωστόσο, η νέα καθυστέρηση επαναφέρει έντονα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχου της αγοράς καυσίμων, με παράγοντες της αγοράς να προειδοποιούν ότι οι συνεχείς παρατάσεις αφήνουν περιθώριο δράσης στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Για τα πρατήρια καυσίμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη η προθεσμία προσαρμογής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα στις 31 Δεκεμβρίου 2026. Παράλληλα, προβλέπεται επιχορήγηση μέσω voucher έως 3.000 ευρώ για την κάλυψη του κόστους αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών, τα οποία θα πρέπει να διασυνδεθούν πλήρως με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Το σύστημα εισροών-εκροών εγκαταστάθηκε στα πρατήρια καυσίμων πριν από περίπου μία δεκαετία με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και τον έλεγχο της διακίνησης καυσίμων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει πλήρως σε ενιαίο και διασυνδεδεμένο πλαίσιο. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι κάθε καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος περιορίζει τη δυνατότητα ελέγχου των ποσοτήτων καυσίμων και δημιουργεί περιθώρια για παράνομες πρακτικές στη διακίνηση και εμπορία καυσίμων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αγοράς καυσίμων, οι μέσες τιμές λιανικής πανελλαδικά διαμορφώθηκαν χθες 23 Μαρτίου 2026 σε 2,037 ευρώ ανά λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και σε 2,055 ευρώ ανά λίτρο για το diesel κίνησης, ενώ ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει στα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για τη βενζίνη και 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για το diesel, επίπεδα που ισχύουν από το 2017.

Στελέχη της αγοράς τονίζουν ότι σε μια αγορά με τόσο υψηλή φορολογία καυσίμων, η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών είναι κρίσιμη για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, καθώς η μεγάλη φορολογική επιβάρυνση δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για παράνομη διακίνηση καυσίμων. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίζουν ότι οι συνεχείς παρατάσεις στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος ελέγχου ουσιαστικά καθυστερούν την πλήρη διαφάνεια στην αγορά και ευνοούν όσους δραστηριοποιούνται εκτός νόμιμου πλαισίου.