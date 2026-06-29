Οι αγορές παρέμειναν επιφυλακτικές μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πλήγμα που δέχθηκε εμπορικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν πάνω από το επίπεδο των 70 δολαρίων το βαρέλι τη Δευτέρα, καθώς η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά αργού από τη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 1,3%, διαμορφούμενο στα 70,17 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Μπρεντ κατέγραψε άνοδο 0,78% στα 72,55 δολάρια.

Η νέα άνοδος στις τιμές ήρθε μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας νέους φόβους για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Παρά την αναζωπύρωση της έντασης, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν προσωρινά να αναστείλουν τις εχθροπραξίες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι αγορές παρέμειναν επιφυλακτικές μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πλήγμα που δέχθηκε εμπορικό δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανέφεραν κατά τη διάρκεια της νύχτας εισερχόμενους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τις ανησυχίες για την περιφερειακή ασφάλεια.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τεχεράνη για «καταστροφικές συνέπειες», αναφέροντας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτια ραντάρ, κατηγορώντας το Ιράν ότι παραβίασε εκ νέου τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CentCom) ανακοίνωσε ότι αμερικανικά μαχητικά έπληξαν δέκα στρατιωτικούς στόχους του Ιράν εντός και πέριξ των Στενών του Ορμούζ, ως απάντηση σε επίθεση με drone κατά του δεξαμενόπλοιου M/T Kiku, το οποίο έπλεε υπό παναμαϊκή σημαία μεταφέροντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.