Δεν θα παραταθεί το μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου.

«Καμία νέα αύξηση το καλοκαίρι». Αυτή είναι η απάντηση της κυβέρνησης στην ακρίβεια που ταλαιπωρεί χιλιάδες νοικοκυριά. Και από Σεπτέμβριο θα μπει στην εξίσωση και η «αποκλιμάκωση» των τιμών, όπως επεσήμανε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, σε πρώτη φάση συμφωνήθηκε να υπάρξει πλήρης σταθεροποίηση των τιμών κατά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, «χωρίς καμία νέα αύξηση». «Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ υπήρξε στην αντίληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσεις τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά έξι τοις 100 εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2000 κωδικούς», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός προανήγγειλε ότι «θα τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό».

Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι το έκτακτο μέτρο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά πλέον σε ένα νέο μοντέλο συνεργασίας με τη βιομηχανία και το οργανωμένο λιανεμπόριο, προκειμένου οι μειώσεις του κόστους να αποτυπωθούν σταδιακά στις τιμές των βασικών αγαθών.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου:

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«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες. Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ υπήρξε στην αντίληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσεις τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία νέα αύξηση. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά έξι τοις 100 εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου».

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη (από την πλευρά της κυβέρνησης) καθώς και των προέδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του γενικού διευθυντή της ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας Απόστολου Πεταλά.