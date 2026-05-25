Το SUPERRUNNER JET εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραφήνα για την Άνδρο - Τήνο - Μύκονο - Πάρο και Νάξο.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του SUPERRUNNER JET από την Πάρο.

Σύμφωνα με το λιμενικό, ο καταπέλτης του jet ακούμπησε στην μπίντα της προβλήτας κατά τη διαδικασία της πρόσδεσης της πρύμνης στο λιμάνι της Πάρου.

Στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και 3 οχήματα.

Αναχώρησε το πλοίο

Λίγη ώρα αργότερα, το πλοίο αναχώρησε για το καθορισμένο δρομολόγιό του, καθώς ο αρμόδιος νηογνώμονας προσκόμισε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.