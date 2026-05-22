Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στη δίδυμη οδική γέφυρα της Διώρυγας Κορίνθου, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Πάτρα, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους άνω των 26 τόνων από το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου. Για την εξυπηρέτηση των οχημάτων αυτών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μεταξύ των κόμβων Λουτρακίου (Χ.Θ. 75,6) και Επιδαύρου (Χ.Θ. 76,4).

Η εταιρεία Ολυμπία Οδός καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας, επιδεικνύοντας αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών.