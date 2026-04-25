Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος αναγκάσθηκε να αποχωρήσει στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπέτις, υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό πόδι, όπως επιβεβαίωσε ο ισπανικός σύλλογος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας σταμάτησε να τρέχει στο 80ό λεπτό και ζήτησε από τον προπονητή του, Άλβαρο Αρμπελόα, να τον αντικαταστήσει πριν από το τέλος του αγώνα, χωρίς να έχει εμφανή τραυματισμό ή κτύπημα. Αντικαταστάθηκε από τον νεαρό Ισπανό Γκονζάλο Γκαρσία (81ο λεπτό), πριν η ομάδα του δεχτεί γκολ στις καθυστερήσεις (90+4).

Σε επικοινωνία με το το ΑFP, ο ισπανικός σύλλογος ανέφερε ότι ο Εμπαπέ υπέστη «διάταση στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι», αποκλείοντας προς το παρόν έναν πιο σοβαρό τραυματισμό, εν αναμονή περαιτέρω εξετάσεων.

«Δεν ξέρω, πονούσε και ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Αρμπελόα, στην συνέντευξη Τύπου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.