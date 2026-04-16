Συγκλονιστικό το παιχνίδι στο Allianz Αρένα μεταξύ της Μπάγερν και της Ρεάλ. Τελικό σκορ 4-3 σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα. Ένταση και ανατροπή στην ανατροπή.

Το πρώτο γκολ μπήκε στα πρώτα μόλις δευτερόλεπτα και το τελευταίο με το τέλος του παιχνιδιού.

Η «βασίλισσα» με δύο γκολ του Γκιουλέρ - το ένα πιο όμορφο από το άλλο, με το πλασέ... διαβήτη και το άψογα εκτελεσμένο φάουλ - πήρε δύο φορές προβάδισμα, αλλά η Μπάγερν «απάντησε» ισάριθμες με την κεφαλιά του Πάβλοβιτς και το τέλειο πλασέ του Κέιν. Την τελευταία λέξη στο πρώτο μέρος, όμως, είχε ο Μπαπέ, ο οποίος από κοντά εκτέλεσε τον Νόιερ με το υπ' αριθμόν 70 γκολ του στο Champions League και 15ο σε 11 ματς της εφετινής διοργάνωσης.

Το θρίλερ κράτησε μέχρι το 86'. Η Ρεάλ κρατούσε το υπέρ της 3-2 και... έψαχνε το γκολ της πρόκρισης με φαρμακερές αντεπιθέσεις, ωστόσο, ο Βίντσιτς εξάντλησε την αυστηρότητά του και απέβαλε με 2η κίτρινη κάρτα τον Καμαβινγκά. Απόφαση που ήταν «βούτυρο στο ψωμί» για τους Γερμανούς που... απάντησαν με δύο γκολ στο φινάλε κι έκλεισαν ραντεβού με τους Παριζιάνους.

Το 0-1

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 1-1

Το 1-2

Το 2-2

Το 2-3

Το 3-3

Το 4-3

