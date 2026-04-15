Πριν καλά καλά γίνει η σέντρα η Ρεάλ σκόραρε απέναντι στη Μπάγιερν Μονάχου στους προημιτελικούς του Champions League.

H Μπάγερν υποδέχτηκε τη Ρεάλ με όπλο το 2-1 της Μαδρίτης στους προημιτελικούς του Champions League αλλά η έναρξη του αγώνα δεν ήταν ιδανική.

Η Ρεάλ χρειάστηκε μόλις 35 δευτερόλεπτα για να σκοράρει και να κάνει το 0-1. Ο Γκιουλέρ σκοράρει από τα... αποδυτήρια μετά από λάθος του Νόιερ αλλά η Μπάγιερν δεν είχε πει την τελευταία της κουβέντα. Μόλις 5 λεπτά αργότερα, στο 5:50" απάντησε με κεφαλιά του Πάβλοβιτς και το σκορ στα πρώτα 6 λεπτά ήταν ισόπαλο.

