Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Κλαυδία.

Η μεγάλη βραδιά του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έφτασε, μετά τα βλέμματα εκατομμυρίων τηλεθεατών να στρέφονται στο εμβληματικό Wiener Stadthalle της Βιέννης.

Μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών οι 25 χώρες που εξασφάλισαν το εισιτήριο, είναι έτοιμες να ανέβουν στη σκηνή και να διεκδικήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο, σε ένα φαντασμαγορικό σόου που θα παρουσιάσουν η Victoria Swarovski και ο Michael Ostrowski.

Ο μεγάλος Τελικός θα ξεκινήσει με μια ταινία μικρού μήκους, η οποία ανατρέχει στις κορυφαίες στιγμές της Eurovision 2025 και στον θρίαμβο του JJ στη Βασιλεία με το τραγούδι «Wasted Love». Στο επίκεντρο το εμβληματικό χάρτινο καραβάκι που σημάδεψε τη νικηφόρα εμφάνιση το οποίο ξεκινά ένα ονειρικό ταξίδι: διασχίζει ποτάμια, γραφικά σοκάκια και την αυστριακή ύπαιθρο, συνδέοντας την περσινή διοργανώτρια πόλη με τη Βιέννη, για να καταλήξει στη επιβλητική σκηνή της επετειακής διοργάνωσης.

Αμέσως μετά, η σκυτάλη περνά ζωντανά στην αρένα, όπου η Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας δίνει το σύνθημα της έναρξης, αποδίδοντας την περίφημη «Βασίλισσα της Νύχτας» από τον Μαγικό Αυλό του Μότσαρτ ενώ ο JJ θα ξεδιπλώσει τις εντυπωσιακές φωνητικές του ικανότητες παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων και το νέο του τραγούδι με τίτλο «Unknown». Στη σκηνή θα τον συνοδεύουν περισσότεροι από 40 χορευτές και ακροβάτες ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη παρέλαση των φιναλίστ με τις σημαίες.

Επίσης αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή κορυφαίοι νικητές και πρωταγωνιστές της Eurovision οι οποίοι θα ερμηνεύσουν διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού. Στη σκηνή θα βρεθούν οι Lordi (Φινλανδία 2006), ο Alexander Rybak (Νορβηγία 2009 & 2018), η Ruslana (Ουκρανία 2004), η Verka Serduchka (Ουκρανία 2007), ο Max Mutzke (Γερμανία 2004), ο Kristian Kostov (Βουλγαρία 2017), η Erika Vikman (Φινλανδία 2025) και η Miriana Conte (Μάλτα 2025).

Το διαγωνιστικό μέρος θα ανοίξει η Δανία, μια χώρα που φιγουράρει ψηλά στα προγνωστικά ενώ τελευταία θα εμφανιστεί η Αυστρία.

Για πρώτη φορά, μετά το 2005 η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της. Ο Ακύλας με το «Ferto» θα διαγωνιστεί από την 6η θέση και η Κύπρος με το τραγούδι «jalla» που ερμηνεύει η Αντιγόνη Μπάξτον από την 21η.

H σειρά εμφάνισης των 25 χωρών στον Τελικό της Eurovision 2026 είναι:

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»

2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»

3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»

4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»

5. Αλβανία: Alis, «Nân»

6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»

8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»

9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»

10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»

11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»

12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»

13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»

14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»

15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»

16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»

17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»

18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»

19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»

20. Σουηδία: FELICIA, «My System»

21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»

22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»

23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»

24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»

25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Πώς ψηφίζουμε

Τα αποτελέσματα του Τελικού θα καθοριστούν από την ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τις βαθμολογίες των εθνικών κριτικών επιτροπών ενώ προστίθεται και η ξεχωριστή ψήφος του «Rest of the World» για τους θεατές εκτός των συμμετεχουσών χωρών. Το τηλεοπτικό κοινό θα μπορέσει να ψηφίσει κατά τη διάρκεια της βραδιάς μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, γραπτών μηνυμάτων ή μέσω της πλατφόρμας esc.vote. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, όχι όμως τη χώρα του. Οι Έλληνες του εξωτερικού μπορούν να ψηφίσουν την ελληνική συμμετοχή. Η ψηφοφορία θα αρχίσει από την εμφάνιση του πρώτου τραγουδιού.

Ο Τελικός ξεκινά στις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις από το Eurovision Channel του ERTFLIX.

Το αγαπημένο δίδυμο Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης θα βρίσκονται για δέκατη φορά στο σχολιασμό της βραδιάς ενώ το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η Κλαυδία.

Λίγο νωρίτερα, στις 20:00, η ΕΡΤ1 θα παρουσιάσει σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Ferto Promo Tour – The Movie» το οποίο ακολουθεί βήμα-βήμα τον Ακύλα στο ευρωπαϊκό ταξίδι της ελληνικής συμμετοχής, από τη σκηνή του ελληνικού τελικού μέχρι τη Βιέννη.