Η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τριψήφιο τηλέφωνο είναι «κλεμμένη», όπως σωστά επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς, από σποτ της Χίλαρι Κλίντον.

Δεν ξέρουμε αν εξακολουθεί να έχει – εξ αποστάσεως – ενεργό ρόλο ο Σταν Γκρίνμπεργκ ως επικοινωνιακός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ή όχι. Μία ατάκα του πρωθυπουργού, όμως, χθες, από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει ότι πιθανότατα ήρθε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

«Αν έπρεπε, λοιπόν, να το πω με μια εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 03:00 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας;», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η ατάκα αυτή είναι αντιγραφή από το προεκλογικό σποτ της Χίλαρι Κλίντον, όπως σωστά επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς, στην καμπάνια της απέναντι στον Μπάρακ Ομπάμπα. Στην Αμερική το συγκεκριμένο σποτ προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 29 Φεβρουαρίου του 2008, πριν από τις κρίσιμες προκριματικές εκλογές στο Τέξας και το Οχάιο, αφήνοντας έντονα το αποτύπωμά του στα Media, ως «3 a.m. phone call».

«Είναι 3 το πρωί και τα παιδιά σας κοιμούνται ασφαλή. Όμως υπάρχει ένα τηλέφωνο στον Λευκό Οίκο που χτυπά. Κάτι συμβαίνει στον κόσμο. Η ψήφος σας θα αποφασίσει ποιος θα απαντήσει», ανέφερε το σχετικό σποτ.

Ο άνθρωπος που επιμελήθηκε τον λόγο του πρωθυπουργού δεν μπήκε καν στον κόπο να αλλάξει έστω την ώρα.

Δείτε το σποτ της Χίλαρι Κλίντον:

{https://www.youtube.com/watch?v=5GSo5ncerdM}

M.Καλ.