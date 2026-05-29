Η απάντηση της Θεώνης Κουφονικολάκου, αλλά και του Κώστα Ζαχαριάδη στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αποφασισμένη να απαντάει στις επιθέσεις που δέχεται από παντού και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ, είναι η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη βάλει καθημερινά εναντίον του νεοσύστατου κόμματος με ρητορική που θυμίζει την περίοδο 2012-2023 και το περίφημο «αντιΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο που είχε στήσει από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία.

Τίποτα αναπάντητο προς το ΠΑΣΟΚ

Πριν τις εκλογές του 2023, ο Αλέξης Τσίπρας εκτιμούσε ότι η απλή αναλογική (σύστημα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η πρώτη από τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις εκείνης της χρονιάς) θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης συνεργασίας, με «κορμό» τον ΣΥΡΙΖΑ και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ.

Αποδείχθηκε, όμως, ότι η σκέψη του αυτή δεν ήταν ορθή. Διότι από την προεκλογική περίοδο, κιόλας, είχε καταστεί απόλυτα σαφές ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν ενδιαφέρονταν για μια τέτοια συνεργασία. Αντίθετα, έδειχνε ότι ήθελε να «ροκανίσει» τα ποσοστά της Κουμουνδούρου με σκοπό να γίνει «χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Δηλαδή, πρώτη δύναμη στην προοδευτική παράταξη.

Σημασία έχει, ότι ο Αλέξης Τσίπρας άφηνε εκείνη την εποχή αναπάντητες τις επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ, έχοντας στο μυαλό του μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκ του αποτελέσματος, η επιλογή αυτή δεν αποδείχθηκε σωστή.

Και όπως φαίνεται, δεν σκοπεύει να κάνει το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Τώρα, στις νέες συνθήκες, καθίσταται ξεκάθαρο πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα αφήνει αναπάντητο τίποτα. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι πρώτες τοποθετήσεις των στελεχών της στα Μέσα Ενημέρωσης.

Η Χαριλάου Τρικούπη δείχνει κάπως αιφνιδιασμένη και προφανώς ταραγμένη από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και κυρίως, από τη δημοσκοπική απήχηση που παρουσιάζει το κόμμα του. Η ΕΛ.Α.Σ. που μέχρι χθες δεν ήταν καν επισήμως κόμμα, έχει βρεθεί σε δύο δημοσκοπήσεις πάνω από το ΠΑΣΟΚ.

Και αυτό το σημειώνουν τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην πρωθυπουργό. Οι επιθέσεις από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη είναι συνεχείς. «Προϊόν μάρκετινγκ», «συμφέροντα που στηρίζουν τον Τσίπρα», «συνεργασία με την κυβέρνηση», «περίεργες δημοσκοπήσεις», είναι μόνο μερικά από όσα έχουν ακουστεί από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ενοχλήθηκαν για το κόστος της εκδήλωσης στο Θησείο, ακόμα και από το γεγονός ότι τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. βγαίνουν εδώ και 48 ώρες μόνα τους στις τηλεοπτικές εκπομπές, χωρίς αντίλογο. Ως προς τα οικονομικά και μόνο που το ΠΑΣΟΚ μιλάει για αυτά, την ώρα που χρωστάει 500 εκατομμύρια ευρώ, είναι κάπως αστείο, λένε από πρόσωπα από την Αμαλίας.

Όσο για τους «μονολόγους», το ίδιο είχε συμβεί και όταν εμφανίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης και οι «αυλικοί» του ήταν παντού, από τα «πρωινάδικα» μέχρι και τις αθλητικές εκπομπές. Τότε, βέβαια, δεν ενοχλούσε τη Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί ο αντίπαλος με αυτές τις καταστάσεις, έμοιαζε απόλυτα εκφυλισμένος και οι τηλεοπτικοί μονόλογοι, το βοηθούσαν.

Όπως και να έχει, θα δίνονται απαντήσεις. Το έκανε και η Θεώνη Κουφονικολάκου, χθες, μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο και το Mega. «Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία. Δεν σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα σχολιάσω το νέο κόμμα Τσίπρα. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να διολισθήσουμε κι εγώ να ενδώσω σε αυτού του είδους την τοξική αντιπαράθεση», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Σκληρή γραμμή και από Ζαχαριάδη

Σε πανικό θεωρούν ότι βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ και οι κορυφαίοι της Κουμουνδούρου. Μάλιστα, κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη για «αμοραλισμό» και «μικρομεγαλισμό». Και ο λόγος είναι τα όσα είπε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και τη νίκη του Χάρη Δούκα, την οποία απέδωσε στο κόμμα του και όχι στην άνευ ανταλλάγματος απόλυτη στήριξη που έλαβε από το σύνολο, σχεδόν, της Αριστεράς στον δεύτερο γύρο, ο νυν δήμαρχος.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης,μάλιστα, απάντησε δεικτικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. «Ανεξαρτήτως της τελικής έκβασης, ο ίδιος ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα με στήριζε ή θα έλεγε “νίπτω τας χείρας μου” και θα άφηνε την πόλη στην ΝΔ και το Μπακογιάννη;». Προφανώς και είναι ρητορικό το ερώτημα…