Tο επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την έναρξη της φορολογικής ελάφρυνσης από το 2027 και την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος το 2028.

Προχωρά ο σχεδιασμός για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στις επιχειρήσεις, με το οικονομικό επιτελείο να προκρίνει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σενάριο της σταδιακής κατάργησης σε δύο φάσεις. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα και να ανακοινωθούν το φθινόπωρο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που προετοιμάζονται για τη φορολογική πολιτική της επόμενης διετίας.

Το σενάριο της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος σε δύο φάσεις φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες στο οικονομικό επιτελείο, καθώς η κυβέρνηση αναζητεί τον τρόπο να ολοκληρώσει την κατάργηση του μέτρου περιορίζοντας παράλληλα τις δημοσιονομικές επιπτώσεις. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα και να ανακοινωθούν το προσεχές φθινόπωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει την έναρξη της φορολογικής ελάφρυνσης από το 2027 και την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος το 2028. Με τον τρόπο αυτό, το δημοσιονομικό κόστος, που υπολογίζεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ ετησίως, θα κατανεμηθεί σε δύο διαδοχικούς κρατικούς προϋπολογισμούς, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής.

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένουν δύο ακόμη εναλλακτικές επιλογές. Η πρώτη προβλέπει την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ η δεύτερη δίνει προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα απαλλαγούν από την επιβάρυνση ένα χρόνο νωρίτερα από τις μεγάλες εταιρείες.

Η παρέμβαση αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), οι Ομόρρυθμες (Ο.Ε.), οι Ετερόρρυθμες (Ε.Ε.), οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), οι οποίες εξακολουθούν να καταβάλλουν τέλος επιτηδεύματος από 800 έως 1.000 ευρώ ετησίως, ανάλογα με την έδρα τους, καθώς και πρόσθετη επιβάρυνση για κάθε υποκατάστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκτιμούν ότι η απώλεια των εσόδων από την κατάργηση του μέτρου μπορεί να αντισταθμιστεί από τη συνεχιζόμενη αύξηση των φορολογικών εσόδων, που προέρχεται από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.