Για την 38η Έκθεση Βιβλίου από τις 19 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου.

Για 38η χρονιά, δίνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού δίπλα στη θάλασσα και στην έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι που ανοίγει τις πόρτες τις από την Παρασκευή 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου.

Μικροί και μεγάλοι αναγνώστες και βιβλιόφιλοι μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους δίπλα στη θάλασσα, να ξεφυλλίσουν βιβλία και να συνατήσουν από κοντά αγαπημένους συγγραφείς που θα παρουσιάσουν το έργο τους.



Εκατοντάδες τίτλοι, νέες κυκλοφορίες και συναρπαστικές ιστορίες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε και να βρείτε το επόμενο αγαπημένο σας βιβλίο για τις φετινές διακοπές.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει καθώς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά αγαπημένους συγγραφείς που θα παρουσιάσουν το έργο τους. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες θα διασκεδάσουν με μοναδικές παιδικές εκδηλώσεις, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τους εκδοτικούς οίκους.



Παράλληλα και καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στα περίπτερα των εκδοτικών οίκων οι συγγραφείς θα υπογράφουν τα βιβλία τους.

Οι εκδοτικοί οίκοι που συμμετέχουν:

24 Γράμματα, Άγρα, Άγκυρα, Αργοναύτης, Δεσύλλας, Διάνοια, Διόπτρα, Εστία, Ζαχαρόπουλος, Ίκαρος, ΙΜΤΙΕ, Καλοκάθη, Καρακώτσογλου, Καστανιώτης, Κέδρος, Κλειδάριθμος, Μεταίχμιο, Μίνωας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Παππάς Βασίλης, Πατάκη, Πεδίο - Ελληνικά Γράμματα, Πόλις, Πρότυπες Εκδόσεις Πηγή, Σαββάλας, Σάλτο, Σύγχρονη Εποχή, Σωτήρ, Τόπος, Τραυλός, Χάρτινη Πόλη, Χατζηλάκος - Κασταλία, Ψυχογιός, Anubis, Bell, Braindfood - Οξύ - Φουρφούρι, Carnivora, Gutenberg, i-write, Key Books, Printa ροές, Susaeta.

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Ώρες λειτουργίας έκθεσης:



19 Ιουνίου - 5 Ιουλίου: 19.00 – 23.00



Η 38η Έκθεση Βιβλίου διοργανώνεται από τον Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά και πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας Αττικής. Σε συνεργασία με την Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ.