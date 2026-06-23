Σε παρέμβασή της η Ντόρα Μπακογιάνη σημείωσε πως δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης του σχετικού άρθρου του Συντάγματος, επισημαίνοντας πως «μπορούμε να μείνουμε με το ισχύον άρθρο» που όπως εκτίμησε «έχει λειτουργήσει καλά».

«Δεν είμαι καθόλου σίγουρη για την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και επειδή κάθε βουλευτής έχει υποχρέωση για δικές του προτάσεις, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι οι δύο πενταετίες είναι ένα σύστημα που απέδειξε και στο παρελθόν τη χρησιμότητα του για πολλούς και διάφορους λόγους», τόνισε η Ντόρα Μπακογιάννη, εκφράζοντας ενστάσεις για την πρόταση της ΝΔ για μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Σε παρέμβασή της κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, η κ. Μπακογιάννη σημείωσε πως δεν συντρέχει λόγος αναθεώρησης του σχετικού άρθρου του Συντάγματος, επισημαίνοντας πως «μπορούμε να μείνουμε με το ισχύον άρθρο» που όπως εκτίμησε «έχει λειτουργήσει καλά».

Η αιχμή για τον Σαμάρα

Παράλληλα, η Ντόρα Μπακογιάννη άφησε αιχμές για Αντώνη Σαμαρά χωρίς να τον κατονομάσει. Αναφερόμενη στο «δημοψήφισμα - παρωδία» όπως είπε του 2015, υπογράμμισε πως «ήταν ιστορικό δικό μας λάθος ότι στην προσπάθεια μας να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, το νομιμοποιήσαμε με τη συμμετοχή μας».

Διαφωνίες από Αθανασίου

Τη διαφωνία του με την πρόταση της ΝΔ για μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας, εξέφρασε και ο Χαράλαμπος Αθανασίου.

«Ως έχει, η διάταξη με τις δύο πενταετίες θητείες είναι προτιμότερη από τη μία εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκτά από την πρώτη θητεία την εμπειρία, εξοικειώνεται με τη διεθνή συνεργασία, σταθμίζει τη δικαιοδοτική αρμοδιότητα», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ.

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Ταυτόχρονα συμπλήρωσε πως στην περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κρίνεται ανεπαρκής στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του, τότε δεν θα προτείνεται για επανεκλογή.

Ο Χαράλαμπος Αθανασίου διαφώνησε και με την «γαλάζια» πρόταση για κατάργηση της πρόβλεψης για διάλυση της Βουλής με επίκληση εθνικού θέματος.



«Διερωτώμαι εάν μια προσφάτως εκλεγμένη κυβέρνηση ζητήσει τη διάλυση της Βουλής, τι εξήγηση θα δώσει στο λαό και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας; Είναι πιο θεσμικό να παραμείνει η διάταξη ως έχει, αλλιώς υποτιμάται η νοημοσύνη του εκλογικού σώματος και το κύρος του προέδρου και μπορεί να ερμηνευτεί πως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σύρεται από την κυβέρνηση σε πρόωρες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά.