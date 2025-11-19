Ο Κ. Τασούλας προέβλεψε διπλές και τριπλές κάλπες αλλά και πολιτικό αδιέξοδο στις εκλογές του 2027. Πρόβλεψη που πολλοί στο Μαξίμου ερμήνευσαν ως ομολογία αποσυσπείρωσης και αδυναμίας της Ν.Δ. να διεκδικήσει στα ίσα 3η θητεία υπονομεύοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί αυτοδυναμίας.

Κάθε φορά που ο πρωθυπουργός προσπαθεί – έναν χρόνο τώρα- να ισιώσει το κλίμα στην κοινωνία κάτι συμβαίνει και το κλίμα ξαναστραβώνει. Πριν ισιώσει.

Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει επικοινωνιακή αντεπίθεση με θετικές ειδήσεις -εν΄ όψει Χριστουγέννων -αναγκάζεται να τρέχει για να μαζέψει τις εντυπώσεις από τον απόηχο της ηχηρής παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο Κ. Τασούλας προέβλεψε διπλές και τριπλές κάλπες αλλά και πολιτικό αδιέξοδο στις εκλογές του 2027. Πρόβλεψη που πολλοί στο Μαξίμου ερμήνευσαν ως ομολογία αποσυσπείρωσης και αδυναμίας της Ν.Δ. να διεκδικήσει στα ίσα 3η θητεία υπονομεύοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί αυτοδυναμίας.

Αποστάσεις Μητσοτάκη από την παρέμβαση του ΠτΔ

Γι’ αυτό και ο Κ. Μητσοτάκης 24ώρες μετά την «τορπίλη» Τασούλα έσπευσε να πάρει σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του ΠτΔ. επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Dnews περί ενόχλησης του Μαξίμου:

«Εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, «διπλές κάλπες», «τριπλές κάλπες», δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό» δήλωσε ο πρωθυπουργός στην ΕΡΤ και πρόσθεσε : «Υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει, εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία».

Οι αντιφάσεις

Για όσους δημοσιογράφους αλλά και πολίτες παρακολουθούν τις εξελίξεις προκύπτει μία αντίφαση. Διότι είναι οι ίδιοι οι κυβερνητικοί κύκλοι που σε διαρροές κάνουν λόγο για απανωτές εκλογές μέχρι να σχηματίσει κυβέρνηση η Ν.Δ. Μόλις την Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ είπε ότι θα γίνουν όσες εκλογές χρειάζεται αφού μόνον η Ν.Δ. μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση… Ενώ ήταν και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ο οποίος πίνοντας καφέ με γαλάζιους βουλευτές προ ημερών στο εντευκτήριο της Βουλής τους έλεγε ότι και η δημοσκοπική βελόνα της Ν.Δ. δεν κουνιέται.

Προέβλεψε φυσικά ότι στο τέλος δεν θα «σουβλιστεί» η Ν.Δ. αλλά δεν ξεκαθάρισε μετά από πόσους γύρους...

Βλέπουν τα αδιέξοδα

Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις το θέμα που ανέδειξε ο ΠτΔ είναι το θέμα που μονοπωλεί τις συζητήσεις ακόμη και στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Ότι τα ποσοστά της Ν.Δ. δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη κάλπη. Αντίθετα κυβερνητικοί αξιωματούχοι φοβούνται το ακριβώς αντίθετο. Να υπάρξει τέτοια αποσυσπείρωση στις πρώτες εκλογές που να ρίξει τη Ν.Δ. και κάτω από το ποσοστό του 20% αποκαθηλώνοντας την από το βάθρο του ρυθμιστή για τον σχηματισμό επόμενης κυβέρνησης.

Φυσικά υπάρχουν και κάποιοι λίγοι στην κυβέρνηση που αισιοδοξούν ότι μπορεί ο Κ. Μητσοτάκης να κάνει πάλι το θαύμα στην λογική ότι μέχρι τις εκλογές θα έχουν μπει επιτακτικά τα διλήμματα περί «Μητσοτάκη ή χάους» οδηγώντας τους ψηφοφόρους στην επιλογή της Ν.Δ. λόγω φόβου και ανασφάλειας για την επόμενη μέρα στη χώρα.

Ενόχληση από την αυτονόμηση του Κ. Τασούλα

Για ποιο λόγο τότε το Μαξίμου ενοχλήθηκε τόσο πολύ από την παρέμβαση Τασούλα αφού ο Πρόεδρος αποτύπωσε μία πραγματικότητα που όλοι αναγνωρίζουν;

Διότι στο Μαξίμου βλέπουν διάθεση αυτονόμησης του Προέδρου στα χέρια του οποίου θα περάσουν οι όποιες πρωτοβουλίες για σχηματισμό κυβέρνησης αν η χώρα έρθει σε αδιέξοδο.

Αντεπίθεση με ...δισ.

Η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης προβλέπει την εμπέδωση στην κοινωνία ότι πέφτουν στην αγορά και στις τσέπες των πολιτών κάποια δισ.

-2 δισ. ευρώ από τα μέτρα της ΔΕΘ και την φορολογική μεταρρύθμιση που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2026. Ο πρωθυπουργός ποντάρει πολλά στην αλλαγή κλίματος επί του καλύτερου όταν οι πολίτες θα δουν στους λογαριασμούς τους να μένουν περισσότερα χρήματα.

- Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα δοθεί μέχρι τέλος του έτους έκτακτη ενίσχυση στους αγρότες που θανάτωσαν τα ζώα τους λόγω ευλογιάς σε μία προσπάθεια να κατευνάσει το αγροτικό μένος που προκάλεσε κυρίως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Επίσης, προανήγγειλε νέο πακέτο μέτρων για το εκρηκτικό πρόβλημα της στέγασης – πάλι μέχρι τέλος του έτους- δίνοντας χρήματα για την ανακαίνιση παλιών κλειστών σπιτιών.