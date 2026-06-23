Τα τέσσερα άρθρα που θα συζητήσει σήμερα η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Μία και μόνη εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάργηση της πρόβλεψης διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας και εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων, είναι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, που θα συζητηθούν σήμερα, Τρίτη στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Αντικείμενο της επικείμενης συνεδρίασης της Επιτροπής είναι η πρόταση αναθεώρησης:

Του άρθρου 30 παρ. 1,5: Μια εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Του άρθρου 41 παρ. 2,5: Κατάργηση διάλυσης της Βουλής για εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας -διάλυση, με πρόταση της κυβέρνησης και απόφαση της Βουλής για ανανέωση της λαϊκής εντολής (αυτοδιάλυση Βουλής).

Του άρθρου 44 παρ. 2: Εισαγωγή κανόνων καλής διενέργειας δημοψηφισμάτων: το ερώτημα πρέπει να διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες. Μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος πρέπει να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών.

Του άρθρου 118: Μεταβατική διάταξη ως προς την εφαρμογή των αναθεωρημένων παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 30, ως προς τον ήδη υπηρετούντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η πρόταση για να είναι η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας μία και μόνη και εξαετής, έχει συνδεθεί με τη μείωση των πολιτικών εντάσεων που προκαλούνται με αφορμή την επανεκλογή του και με την ανεξαρτησία του θεσμού.

Η αρμοδιότητα της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώσει την ανάγκη της αναθεώρησης και να καθορίσει ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις, στην έκθεσή της η οποία θα τεθεί σε πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου και ένα μήνα μετά, σε δεύτερη ψηφοφορία, όπως ορίζει το άρθρο 110 του Συντάγματος.

Η παρούσα Βουλή συνεπώς, η προτείνουσα ή προαναθεωρητική Βουλή, θα πρέπει να ορίσει με σαφήνεια ειδικώς τις αναθεωρητέες διατάξεις, δεν θα ορίσει κατευθύνσεις, δεν θα αποφασίσει για το περιεχόμενο τους ούτε για λεκτικές αποσαφηνίσεις. Γι’ αυτό και όταν έρθει η στιγμή να διαπιστώσει η ολομέλεια για ποιες διατάξεις του Συντάγματος έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την αναθεώρησή τους, τα ψηφοδέλτια που θα πάρουν στα χέρια τους οι βουλευτές θα περιέχουν μόνο τον αριθμό της διάταξης και τίποτα άλλο. Η νέα Βουλή, η Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, η Αναθεωρητική Βουλή, έχοντας νωπή λαϊκή εντολή, θα καταστρώσει νομοτεχνικά και θα αποφασίσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων, χωρίς να δεσμεύεται στη διαμόρφωση του περιεχομένου από τις θέσεις των κομμάτων στην προαναθεωρητική Βουλή.

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Στη διαδικασία της αναθεώρησης ισχύει η λεγόμενη «χιαστί» πλειοψηφία, Δηλαδή αν μια διάταξη κριθεί αναθεωρητέα στην προτείνουσα Βουλή με 180 ψήφους, τότε για τη νομοτεχνική κατάστρωση του περιεχόμενου της απαιτούνται μόνον 150 ψήφοι στην αναθεωρητική Βουλή. Αντιστρόφως, αν μια διάταξη πάρει στην προτείνουσα Βουλή 150 ψήφους, τότε στην επόμενη Βουλή, η οποία θα συντελέσει την αναθεώρηση, δηλαδή θα ορίσει και το περιεχόμενο των διατάξεων, θα απαιτηθούν 180 ψήφοι.

Έστω και αν έργο της παρούσας Βουλής είναι να αποφασίσει μόνο ποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν, ο χαρακτήρας της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος είναι βαθιά πολιτικός. Τα κόμματα θα καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τα επιχειρήματά τους για σημαντικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει η αναθεώρηση.